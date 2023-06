Aldi Süd vergrößert veganes Sortiment auf 1000 Produkte

Von: Kilian Bäuml

Der Discounter Aldi Süd setzt schon seit Jahren auf vegane Produkte. Das neuste Ziel ist, bis Ende nächsten Jahres das Sortiment auf 1000 Produkte zu erweitern.

München – In den vergangenen Jahren konnte Verbraucher regelrecht dabei zusehen, wie das Sortiment an pflanzlichen Produkten in den Supermärkten wächst. Haferdrink und Co. sind längst Standardprodukte und Alltag beim Einkaufen. Die vegane Lebensweise trifft auf immer mehr Zuspruch und wird mehr und mehr zum Trend. Das ist auch dem Discounter Aldi nicht entgangen: Der Discounter plant deshalb sein veganes Sortiment auf 1000 Produkte auszubauen.

Anbieter Aldi Süd Vorhaben Veganes Sortiment auf 1000 Produkte ausbauen Ziel Bis Ende 2024

Aldi-Sortiment wird auf 1000 vegane Produkte ausgebaut – Veganer sind an der richtigen Adresse

„Wir bei Aldi Süd möchten auch pflanzenbasierte Produkte und damit eine nachhaltigere und bewusste Ernährung, die sich positiv auf Mensch und Umwelt auswirkt, für alle leistbar machen. Der Ausbau unseres veganen Sortiments ist somit ein wichtiges Zeichen für den Aldi Süd Ernährungswechsel, den wir in diesem Frühjahr vorgestellt haben“, sagte Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei Aldi Süd laut einer Pressemitteilung.

Bis Ende 2024 möchte Aldi Süd das Sortiment auf 1000 vegane Produkte vergrößern. (Symbolbild) © Fredrik Von Erichsen/dpa

Bis Ende 2024 soll sich das vegane Angebot auf 1000 Produkte ausdehnen – ein Ziel, das bereits jetzt nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, denn bereits jetzt gibt es bei Aldi rund 950 vegane Produkte. Das Angebot reicht von Fleischersatz bis zu pflanzlicher Kosmetik. Der Discounter hat sogar eigene vegane Marken entwickelt, zu denen unter anderem die Marke „GUT Bio“ gehört.

Aldi selbst schreibt, dass sich vegan ernährende Menschen bei Aldi an der richtigen Adresse sind und das Unternehmen wegen des großen Sortiments sogar eine Auszeichnung als vegan-freundlichster Discounter von der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt erhalten habe.

Sortiment von Aldi wird auf 1000 Produkte vergrößert und soll gesünder werden

Nicht die einzige Reform bei Aldi, auch mehr gesündere Eigenmarken sind geplant. Zudem soll es eine Kooperation mit Naturland geben, bereits im vergangenen Jahr habe es dazu gute Gespräche gegeben. Doch der Fokus auf vegane Produkte ist nicht immer ausschließlich positiv. Im Januar gab es einen Werbe-Streit zwischen Aldi Süd und Nord – Grund war, dass Aldi Süd zu Beginn des Jahres den Fokus auf den Veganuary legen wollte, wie in den Jahren zuvor. Aldi Nord hingegen wollte die niedrigen Preise in den Vordergrund der Webekampagnen stellen. (kiba)