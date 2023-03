Wann ist Einkaufen am günstigsten? Falscher Zeitpunkt kostet jährlich 1000 Euro

Von: Sven Schneider

Lebensmittel, Elektrogeräte und Mode werden immer teurer. Man kann aber laut einer neuen Studie Geld sparen, wenn man den richtigen Zeitpunkt wählt.

Hamm - Das Einkaufen macht 2023 wegen der Inflation ohnehin keinen Spaß. Sind lediglich Gurken, Tomaten und ein weiteres Lebensmittel in den Warenkorb gelegt, kostet der Mini-Einkauf mal schnell bis zu zehn Euro. Lebensmittel werden immer teurer. Wählt man dann auch noch den falschen Zeitpunkt, um zum Beispiel ein neues TV-Gerät zu kaufen, kann man in NRW und ganz Deutschland jährlich mit bis zu 1000 Euro Mehrausgaben rechnen, weiß wa.de. Doch wann ist das Einkaufen am günstigsten?

Laut einer neuen Studie im Auftrag der Bank Barclays liegt der durchschnittliche Preisunterschied von 300 untersuchten Waren in Deutschland bei 8,5 Prozent. Verglichen wurde dabei der jeweils günstigste und teuerste Preis während des Kalenderjahres 2022. Gemessen an den Konsumausgaben und heruntergerechnet auf die Haushalte in Deutschland entspreche dies einer Summe von rund 1000 Euro, die zu viel ausgegeben werden.

Das Problem: Preisschwankungen lassen sich oftmals nicht vermeiden. Besonders dann, wenn ein Kauf nicht verschoben werden kann. Der Zeitpunkt beim Einkauf spielt eine besondere Rolle, wie Beobachtungen zwischen 2015 und 2022 zeigen. So ist der Januar vergleichsweise der günstigste Monat für Haushalts- und Gartenartikel, Autozubehör sowie Mode. Wer bei Elektronikartikeln sparen möchte, sollte laut der Studie zwischen März und Mai zuschlagen.

Preisschwankungen sind programmiert: TV-Geräte im Dezember am günstigsten

Ausgenommen davon sind Heimkinoanlagen, Soundsysteme und Kopfhörer, dessen Preis in den Sommermonaten Juni bis September statistisch am günstigsten ist. Wer sich nach einem neuen TV-Gerät oder einer Digitalkamera umschaut, sollte im Dezember zuschlagen. Im Herbst sind Drucker, Monitore und Laptops vergleichsweise günstig.

Doch wie sieht es bei Lebensmitteln im Supermarkt aus? Schließlich handelt es sich hierbei nicht um Tankstellen, die ihre Preise stündlich anpassen. Hier gilt: Die Preise bleiben über den Tag über stabil, egal ob man morgens oder abends die Filiale des Vertrauens betritt, zumal die Hersteller die Preise vorgeben und die Supermärkte kaum Spielraum besitzen. Lediglich ein bis zwei Stunden vor Ladenschluss könnten Schnäppchenfuchse auf ihre Kosten kommen, wenn frische Produkte noch an den Mann gebracht werden müssen.

Wann sind Lebensmittel am günstigsten? Tipps beim Einkaufen beachten

Über das Jahr verteilt können Verbraucher in Deutschland einige Tipps beachten, um Geld zu sparen und nicht unnötig viel für den Einkauf zu investieren:

Geplant einkaufen, um doppeltes kaufen zu vermeiden.

Vor dem Einkauf über Rabatte und Aktionen informieren.

Preise vergleichen.

Großeinkäufe tätigen. Wer öfters in den Supermarkt geht, nimmt auch öfters unnötigen Kleinkram mit.

Saisonal und regional einkaufen.

Eigenmarken sind in der Regel günstiger.

Ins oberste oder unterste Regal greifen. Hier verstecken sich oftmals günstige Produkte.

Ohnehin gilt: Einkaufen mit leerem Magen kann teuer werden. Wer hungrig ist, kommt schneller in Versuchung. Besonders das bunte Süßigkeiten-Regal lädt ein zum Naschen.