Welche Fragen beim 49-Euro-Ticket aktuell noch offen sind

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich das 49-Euro-Ticket – doch aktuell hakt es noch an der Umsetzung (Symbolbild). © Christopher Neundorf/Imago

Mit dem 49-Euro-Ticket hat das 9-Euro-Ticket einen Nachfolger gefunden – allerdings sind noch nicht alle Fragen zum sogenannten Deutschlandticket geklärt.

Köln – Vergünstigt Bus und Bahn fahren und so einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten – das sollte das 49-Euro-Ticket, so war es kurzzeitig angedacht, ab Januar 2023 gewährleisten. Doch nach dem Start des neuen Jahres ist das vergünstigte Monatsticket noch nicht in Sicht – weil es unter anderem noch an Punkten wie der Finanzierung hakt.

24RHEIN zeigt auf, welche Fragen rund um das 49-Euro-Ticket noch offen sind.

Das 49-Euro-Ticket wird, Stand Anfang Januar, im Frühjahr 2023 erwartet. Dann soll es „Deutschlandticket“ heißen und ist bundesweit nutzbar. (mo)