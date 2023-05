Günstiger als Discounter-Produkte: Aldi verkauft neue Eigenmarke

„Einfach gut“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Robin Dittrich schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei Aldi Süd kann eine neue Eigenmarke getestet werden. Die neue Dachmarke „Einfach gut“ soll besonders günstig sein – müssen andere Produkte weichen?

München – Lebensmittelpreise stiegen infolge des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation in den letzten Monaten deutlich an. Bei Aldi Süd sollen die Preise hingegen sinken. Mit einer neuen Dachmarke namens „Einfach Gut“ geht der Discounter in einen Preiskampf.

„Einfach gut“ – neue günstige Eigenmarke bei Aldi Süd

Aldi Süd ist als Discounter ohnehin dafür bekannt, günstigere Preise als manch anderer Supermarkt anzubieten. Mit ihrer neuen Dachmarke „Einfach gut“ soll der Preiskampf sogar noch einmal zusätzlich angezogen werden. Zunächst werden einige wenige Artikel unter der Dachmarke verkauft. Unter anderem kostet Toastbrot von „Einfach gut“ nur 89 Cent, die sonstigen Preise bei dem Discounter beginnen erst bei 1,19 Euro.

+ „Einfach gut“ – neue Dachmarke macht Produkte bei Aldi Süd noch günstiger. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Auch Süßspeisen gibt es fortan unter der Marke „Einfach gut“. Unter anderem soll es einen Marmorkuchen in den Regalen von Aldi Süd zu finden geben, dieser kostet 1,39 Euro. Sonst liegt der Preis für vergleichbare Produkte bei Aldi bei fast zwei Euro. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, kann sich Aldi Süd diese günstigen Preise durch Kosteneinsparungen leisten. Diese gab es unter anderem bei Verpackungen und Sortierungen sowie durch den weitestgehenden Verzicht auf Emulgatoren und Konservierungsstoffe.

Neues Angebot bei Aldi Süd – Eigenmarken sollen gesünder werden

Während Aldi immer wieder beliebte Marken und Produkte aus den eigenen Regalen nimmt, sollen die „Einfach gut“ Produkte neben dem bereits bekannten Angebot bestehen. Die neuen Lebensmittel unter der Dachmarke „Einfach gut“ wurden bisher nur für Aldi Süd angekündigt, Aldi Nord könnte zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zuletzt gingen die beiden Discounter jedoch wieder getrennte Wege, weil sie sich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen konnten.

Neben der neuen Eigenmarke kündigte Aldi Süd an, bis Ende 2024 ihr Bio-Sortiment mit rund 25 Prozent aus Natur-Verbandsware aufzuwerten. Ebenfalls geplant ist eine Eigenmarke von Aldi Süd für pflanzliche Alternativprodukte, die bereits 2023 in die Regale kommen soll. Immer mehr Discounter und Supermärkte setzen auf Eigenmarken in den Regalen. Nach mehreren Preisstreits mit bekannten Marken will unter anderem Edeka verstärkt auf ihre Eigenmarke setzen. Das Gewürz-Regal von Aldi sorgte 2022 indes für einigen Ärger.

Rubriklistenbild: © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)