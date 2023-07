Aktion zur Einschulung: Edeka versüßt Kindern den Schulstart

Von: Anna-Lena Kiegerl

Bei Edeka gibt es nun eine Aktion für Schulanfänger. Gemeinsam mit der Peter Maffay-Stiftung werden Schultüten verschenkt.

Kassel – Der erste Schultag ist ein sehr aufregendes Ereignis im Leben eines Kindes. Die Schultüte gehört dabei genauso dazu, wie eine Torte zum Geburtstag. Und mit dieser Idee könnte Edeka und die Peter Maffay Stiftung nun einigen Kindern ihren Schulstart versüßen. Denn in einigen Bundesländern werden jetzt Schultüten verschenkt.

Edeka Aktion für Kinder zur Einschulung: Kooperation mit der Peter Maffay-Stiftung

Die Schultüte enthält verschiedenste Tabaluga-Schulutensilien, sowie Tabaluga-Snacks berichtet Edeka in einer Pressemitteilung. Zwischen dem 30. Juli und dem 31. August können die neuen Schulkinder ihre Geschenke, bei teilnehmenden Edeka-Märkten der Edeka-Minden-Hannover, abholen. „Wir sind froh und dankbar, mit dem EDEKA-Verbund einen so starken und engagierten Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Wertevorstellungen teilt und unsere Stiftung in mit ihren Projekten kontinuierlich unterstützt“, lobt Musiker Peter Maffay, Erfinder der Figur Tabaluga, das Projekt. Bereits seit 2016 sind der Edeka-Verbund und die Peter Maffay-Stiftung Partner. Durch den Verkauf von Tabaluga-Produkten wird die Stiftung von Edeka unterstützt.

Über eine Schultüte freuen sich die Kinder am Schulanfang besonders. (Symbolbild) © Wavebreakmedia ltd/PantherMedia

Um sich die Schultüte abzuholen, müssen sich die Kunden den Coupon aus dem Werbeprospekt ausschneiden. Gemeinsam mit dem Einschulkind soll dieser dann an der Kasse vorgezeigt werden. Hier bekommen die Schulanfänger einen Abholschein, mit dem sie gemeinsam mit den Eltern eine Woche später die Schultüte abholen können.

Aktionszeiträume der Edeka-Schulanfänger-Aktion für Kinder

Nordrhein-Westfalen:

Erhalt Abholschein: 31. Juli bis 3. August

Erhalt Schultüte: 7. August bis 9. August

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen

Erhalt Abholschein: 7. August bis 10. August

Erhalt Schultüte: 14. August bis 16. August

Berlin und Brandenburg

Erhalt Abholschein: 21. August bis 24. August

Erhalt Schultüte: 14. August bis 16. August

