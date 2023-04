Edeka füllt nach Mega-Zoff die Supermarkt-Regale mit neuen Marken auf

Von: Karolin Stevelmans

In den Edeka-Regalen finden Kunden keine Produkte mehr von Orbit, Wrigley’s, Airwaves und Hubba Bubba. Dafür soll eine neue Marke für Ersatz sorgen.

Dortmund – Neue Produkte im Supermarkt sind für Kunden eine gern gesehene Abwechslung. Bei Edeka gibt es im Kaugummi-Regal künftig eine neue und noch eher unbekannte Produkte einer Schweizer Marke. Insgesamt zehn neue Sorten sollen als Ersatz für die fehlenden Artikel der Mars-Marken in das Sortiment kommen, weiß RUHR24.

Edeka bringt neue Kaugummi-Marke in die Regale: Zehn neue Sorten im Sortiment

Wer bei Edeka Tierfutter von Whiskas, Reis von Ben’s oder verschiedenste Schokoriegel sucht, wird nicht fündig. Der Supermarkt und der Lebensmittelkonzern Mars konnten sich nicht über die Produktpreise einigen.

Nach monatelangen Streitigkeiten zwischen beiden Vertragsparteien hat Edeka 450 Produkte nun endgültig aus dem Sortiment geschmissen. Jetzt sollen eigene Produkte und neue Marken die marktführenden Mars-Kaugummis von Orbit, Wrigley’s, Airwaves und Hubba Bubba schrittweise in den Regalen ersetzen.

Für das Kaugummi-Sortiment sieht der Supermarkt den Schweizer Hersteller Migros vor. Zehn neue Sorten der Eigenmarke Skai sollen noch im April in die Regale kommen.

Kunden erhalten die Skai-Kaugummis in 20-Gramm-Beuteln oder 64-Gramm-Tüten. Mit dieser Offensive versucht Edeka die Lücken im Sortiment auszugleichen.

Edeka füllt Regal-Lücken mit neuen Marken auf – Kaugummis könnten erst der Anfang sein

Hersteller wie Migros profitieren davon, dass Edeka nun auf der Suche nach neuen Lieferanten ist. So könnte sich eine dauerhafte Zusammenarbeit im Kaugummi-Geschäft ergeben, die in Zukunft auch über andere Sortimentsbereiche reichen könnte (mehr zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Neben Kaugummis können Kunden bei Edeka ab April auch die Kaffee-Kapseln von Migros kaufen. Sie versprechen ein Kapsel-System, das ohne Plastikmüll auskommt.

Edeka füllt seine Lücken in den Regalen mit einer neuen Marke. © Political-Moments/Imago

Insbesondere im Bereich Tierfutter bestehe aus Sicht des Migro-Chefs noch Bedarf an Alternativen zu den Mars-Produkten, berichtet die Lebensmittelzeitung. Doch auch in diesem Sektor sieht der Schweizer Hersteller Chancen, gemeinsam mit Edeka eine Lösung zu finden. Damit können Kunden weiterhin gespannt sein, welche Produkte künftig in den Regalen des Supermarkts zu finden sind.