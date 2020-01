Edeka legt sich mit Coca-Cola an - Produkte bald nicht mehr in Regalen?

Machtkampf um Preispolitik

Edeka legt sich nach einer Preiserhöhung mit einem der ganz großen Getränke-Hersteller an - eskaliert der Streit, wären viele beliebte Produkte betroffen.

Edeka legt sich nach einer Preiserhöhung mit dem großen Getränke-Hersteller Coca-Cola an

legt sich nach einer Preiserhöhung mit dem großen Getränke-Hersteller an Findet sich keine Lösung in dem Preiskampf wären von dem Streit bis zu 120 Produkte im Sortiment betroffen

wären von dem Streit bis zu 120 Produkte im betroffen Besonders schade: Viele der Produkte sind bei Verbrauchern sehr beliebt

Das in schöner Regelmäßigkeit die Preise von Lebensmitteln und anderen Waren angehoben werden, erscheint heute schon normal. Das bekommen die Verbraucher vor allem durch höhere Ausgaben zu spüren. Eine reale Chance sich dagegen zu wehren, gibt es meist nicht. Ganz andere Möglichkeiten hat man hingegen als Discounter wie das Beispiel von Edeka zeigt.

Legt sich Edeka nach Preiserhöhung mit Getränke-Riese an?

Nach einer Preiserhöhung im November, und dem darauf folgenden Kampf zwischen dem Einzelhändler Intermarché und Coca-Cola in Frankreich, hat sich nun scheinbar auch der Discounter Edeka mit dem Getränke-Gigant angelegt. Wie chip.de unter Berufung auf einen Artikel der Lebensmittelzeitung.net berichtet, streitet sich die Kette mit dem Getränke-Riesen aktuell um die Konditionen und nimmt dafür auch mögliche Lieferengpässe in Kauf. Auch die zu Edeka gehörende Tochter Netto sei in den Krach involviert.

Geht es ums Prinzip? Edeka gegen Konditionen von Coca-Cola

Scheinbar hat Coca-Cola mit der Erhöhung der Preise auch die Linie ausgegeben, Rabatte nur noch dann zu gewähren, wenn der Kunde die Stärkung der gesamten Marke durch eine große Bandbreite seines Angebot aufweisen kann. Damit würde nur noch belohnt, wer Markentreue beweist und eine große Vielfalt aus dem Portfolio von Coca-Cola anbietet. Diese Aktion von Edeka verwirrt die Kunden hingegen sehr.

Edeka: Streit um Produkte macht sich in Regalen bemerkbar

Laut Bericht habe Edeka-Nord bereits mehreren Märkten empfohlen, bestimmte Produkte nicht mehr zu bestellen. Das führt dazu, dass schon jetzt in einigen Fächern durch Ausbleiben der Lieferung Lücken entstehen. Edeka scheint jedoch zu keinem Kompromiss bereit. Findet sich keine Einigung, könnten von dem Zwist in einigen Filialen bis zu 120 Produkte betroffen sein. Grund für den Streit ist laut der Lebensmittelzeitung.net ein Schreiben von Edeka-Nord, das „nationale Differenzen“ und „Unstimmigkeiten auf internationaler Ebene“ anführt.

Edeka gegen Coca-Cola - Welche Produkte wären betroffen?

Bemerkenswert ist, dass die Produkte bei vielen Verbrauchern sehr beliebt sind. Zusätzlich führt der Streit für Edeka sicherlich auch zu Einbußen der täglichen Einnahmen. Keine Kleinigkeit, doch Edeka scheint entschlossen, die Preiserhöhung für Produkte aus der Vio- Wasserpalette, dem Energydrink Monster und Softdrinks wie Coca-Cola, Fanta, Sprite sowie deren Light- und Zero-Versionen nicht so einfach hinzunehmen.

Auch gegenüber der Konkurrenz in Deutschland zeigt sich Edeka kampflustig. Diese Edeka-Filiale warb für eine neue Idee. Statt Anerkennung zu ernten, blamierte sie sich total.

Rubriklistenbild: © dpa / Federico Gambarini