Noch bis Ende März: Nutzer erhalten Geschenk auf eBay Kleinanzeigen

Der Online-Handel eBay-Kleinanzeigen bietet noch bis zum 31. März kostenlosen Versand an. Allerdings gilt das nur für einen einzigen Versanddienstleister.

Kassel – Alles wird teurer, das Geld wird knapper und sparen soll man nebenbei auch noch. Da kommen Angebote den Verbrauchern gerade recht. Aktuell bietet eBay-Kleinanzeigen eine solche Aktion an, die noch bis zum 31. März läuft.

eBay-Kleinanzeigen: Versand gratis bekommen mit Gutschein-Code

Ein Artikel kostet eigentlich nur 9,99 Euro. Trotzdem kommen noch rund vier Euro Versandgebühren hinzu. Bei eBay-Kleinanzeigen gibt es dieses ärgerliche Phänomen aktuell nicht, denn der Online-Händler schenk den Kunden noch bis Ende des Monats die Versandkosten – allerdings nur für DHL.

Dafür müssen Kunden lediglich einen Gutschein-Code eingeben, den eBay auf seiner Webseite für Kunden zur Verfügung stellt. Er lautet „VERSANDGRATIS“.

Teilnehmende Produkte: Nicht alles bei eBay-Kleinanzeigen ist portofrei

Zunächst suchen Kunden auf der Internetseite von eBay-Kleinanzeigen ihre passenden Produkte aus. Über die Suchfunktion und den Radius des Wohnortes kann man Angebote in der Nähe finden, die sich entweder per Post verschicken lassen oder beim Verkäufer abzuholen sind. Bei Abholungen fallen Versandkosten logischerweise ohnehin weg. Übrigens: Auf der Plattform sollte man immer auf Trickbetrüger achten wie dieses eBay-Trio aus Frankfurt, denen es jetzt an den Kragen geht.

ebay-Kleinanzeigen schenkt Kunden aktuell den Versand mit DHL. © IMAGO Images/snowfieldphotography & IMAGO Images/Bihlmayerfotografie

Produkte, die per Post verschickt werden, sind als solche gekennzeichnet, allerdings nutzen verschiedene Anbieter dafür verschiedene Lieferanten. Wer vom DHL-Versandgutschein profitieren will, muss über die Suchfunktion passende Produkte mit dem Label „DHL Aktion“ finden. Wer in den Filtern als Versanddienst DHL angibt, dem werden danach nur Ergebnisse angezeigt, die mit DHL verschickt werden.

Check-out bei eBay-Kleinanzeigen: So wird beim Bezahlen das Porto gespart

Hat der Kunde ein Produkt gefunden sollte laut Angaben von eBay die Website-eigene Bezahlfunktion „Sicher bezahlen“ genutzt werden. Wer ein Angebot macht und einen Kauf direkt tätigt, macht das mit dem Klick auf den Bezahl-Button aber automatisch.

Handelt es sich um einen Direktkauf, wird der Gutschein-Code beim Check-Out eingegeben und die Versandkosten entfallen. Ist für ein Produkt erst ein Angebot nötig, dass der Verkäufer annehmen muss, wird man erst nach Annahme durch den Verkäufer zum Bezahlvorgang weitergeleitet. Auch hier kann der Aktionsgutschein angegeben werden.

Kostenlosen DHL-Versand anbieten: So nutzen Verkäufer den Gutschein-Code

Wer auf eBay-Kleinanzeigen ein Produkt anbieten und dafür den kostenlosen DHL-Versand zur Verfügung stellen will, der muss beim Erstellen einer Anzeige zunächst angeben, dass das Produkt versandbar und nicht nur zur Abholung ist. Bei bestehenden Anzeigen kann man im Menüpunkt „Meine Anzeigen“ ebenfalls die Versand-Einstellungen dahingehend anpassen.

Wenn DHL als Versandoption vom Verkäufer ausgewählt wurde, wird das zu verkaufende Produkt dem potentiellen Käufer automatisch als Teil der Aktion angezeigt. (Louisa Kohnert)