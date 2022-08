Duschen und Geld dabei sparen: Rechner zeigt Verbrauch und gibt Spartipps

Von: Jessica Jung

Simpler Duschrechner zeigt Verbrauch und gibt Spartipps. © Westend61/Imago

Die Preise in Deutschland steigen in fast allen Bereichen. Verbraucher können beim Duschen ganz einfach Geld sparen. Hier mehr erfahren:

Dortmund – Die Inflation ist in Deutschland deutlich spürbar: Egal ob an den Tankstellen, im Supermarkt oder im Restaurant – die Preise steigen überall. Auch die Kosten für Warmwasser schießen in die Höhe, doch Verbraucher können mithilfe eines Duschrechners bares Geld sparen, wie RUHR24 weiß.

Der Duschrechner der Verbraucherzentrale NRW soll den Wasserverbrauch sowie die Kosten aller Personen berechnen können und außerdem Spartipps geben. Dafür müssen Verbraucher lediglich angeben, welche Art der Wassererwärmung genutzt wird, wie viel Grad Celsius die Wassertemperatur beim Duschen beträgt, wie hoch die Schüttmenge pro Minute ist und wie lange geduscht wird.