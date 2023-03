„Hervorragende Lösung“: Sauerstoff-Ionen-Batterie soll Speicherung grüner Energie revolutionieren

Von: Ulrike Hagen

Forscher der TU Wien haben eine neuartige, extrem langlebige Sauerstoff-Ionen-Batterie entwickelt, die in der Lage ist, Solar- und Windenergie zu speichern.

Wien – Lithium-Ionen-Akkus sind heute allgegenwärtig. Sie stecken in E-Autos, in Handys und E-Bikes, bei denen die Feuerwehr gegen immer mehr Akku-Brände kämpft – doch ihre Verwendung ist nicht unheikel. Denn für die Herstellung werden seltene Elemente wie Lithium gebraucht. Von ihnen geht potenziell eine Brandgefahr aus. Und ihre Lebensdauer ist begrenzt.

Forscher aus Spanien und von der TU Wien haben nun eine Batterie auf Basis von Keramik und Sauerstoffionen entwickelt, die diese Nachteile überwindet.

Forscher der TU Wien haben eine neuartige, extrem langlebige Sauerstoff-Ionen-Batterie entwickelt, die in der Lage ist, Solar- und Windenergie zu speichern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Forscher erzielen Durchbruch: Sauerstoff-Batterie soll Speicherung grüner Energie revolutionieren

Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien, die seltene Elemente für ihre Herstellung erfordern, an Speicherkapazität mit der Zeit stark verlieren und Brände verursachen können, soll die neue Batterie diese Probleme lösen. „Wir haben schon seit längerer Zeit viel Erfahrung mit keramischen Materialien gesammelt, die man für Brennstoffzellen verwenden kann“, erklärt Alexander Schmid vom Institut für Chemische Technologien und Analytik der TU Wien. „Das brachte uns auf die Idee, zu untersuchen, ob solche Materialien vielleicht auch dafür geeignet wären, eine Batterie herzustellen.“

Die Sauerstoff-Ionen-Batterie wurde an der TU Wien entwickelt. © TU Wien

Nicht brennbar und ohne seltene Elemente: Neue Sauerstoff-Ionen-Batterie

Das Forscherteam der Technischen Universität Wien hat in Kooperation mit dem Catalonia Institute for Energy Research (IREC) in Barcelona nun also eine vielversprechende Alternative entwickelt: „Das Grundprinzip ist eigentlich sehr ähnlich wie bei der Lithium-Ionen-Batterie“, sagt Professor Jürgen Fleig, „aber unsere Materialien haben einige wichtige Vorteile.“ Keramik sei nicht brennbar und die Batterie kommt ohne seltene Elemente aus. Der wichtigste Vorteil könnte aber die Langlebigkeit sein, erklärt derweil Alexander Schmid.

Ewige Lebensdauer: Sauerstoff-Ionen-Batterie regeneriert sich problemlos von selbst

„In vielen Batterien hat man das Problem, dass sich die Ladungsträger irgendwann nicht mehr bewegen können“, erklärt der Wissenschaftler, „dann können sie nicht mehr zur Stromerzeugung genutzt werden, die Kapazität der Batterie sinkt. Nach vielen Ladungszyklen kann das zum ernsten Problem werden.“ Die Sauerstoff-Ionen-Batterie hingegen regeneriert sich problemlos von selbst. Der durch Reaktionen verloren gegangene Sauerstoff kann ganz einfach mit dem Sauerstoff aus der Umgebungsluft aufgefüllt werden.

Niedrige Energiedichte und hohe Betriebstemperatur

E-Auto-Fahrer, die jetzt in Bayern auf der Autobahn ihr Fahrzeug laden können, sollten sich dennoch nicht voreilig auf neue, potenziell ewig haltbare Akkus freuen. Das neuartige Batteriekonzept der Sauerstoff-Ionen-Batterie, das bei Temperaturen zwischen 200 und 400 Grad Celsius betrieben wird, zielt nämlich nicht auf den Einsatz in Handys oder Elektroautos ab. Der Grund dafür ist, dass diese Batterie nur etwa ein Drittel der Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien aufweist.

Wenn man einen großen Energiespeicher benötigt, um Solar- oder Windenergie zwischenzuspeichern, wäre die Sauerstoff-Ionen-Batterie eine hervorragende Lösung

Schub für die Energiewende: Neue Batterie kann Solar- und Windenergie speichern

Die Energiewende aber erfordert neue, effiziente Möglichkeiten, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonnen- oder Windkraft, für die das Ampel-Kabinett zuletzt „wegen dreifacher Dringlichkeit“ den Turbo ankündigte, zu speichern und bei Bedarf abzurufen. Lithium-Ionen-Batterien, die oft dafür verwendet werden, haben aber eben viele Nachteile, was die Suche nach alternativen Speicheroptionen zu einer wichtigen Aufgabe macht.

„Hervorragende Lösung“ für XXL-Speicher von grüner Energie

Hier könnte die neue, Sauerstoff-Ionen-Technologie zum Speichern großer Energiemengen zum Einsatz kommen: „Wenn man etwa einen großen Energiespeicher benötigt, um Solar- oder Windenergie zwischenzuspeichern, wäre die Sauerstoff-Ionen-Batterie eine hervorragende Lösung“, berichtet Alexander Schmid.

Insbesondere in Fällen, in denen überschüssige Energie – beispielsweise in Windparks, die nach Europa-Plänen in der Nordsee vernetzt werden sollen, in Nächten mit starkem Wind – erzeugt wird, aber zu einem späteren Zeitpunkt benötigt wird, könnte die Batterie nützlich sein. Laut Schmid spielt die geringere Energiedichte weder dort noch bei der Errichtung von Gebäuden mit Energiespeicher-Modulen keine entscheidende Rolle.

„Wenn man ohnehin ein ganzes Gebäude mit Energiespeicher-Modulen errichtet, spielt die geringere Energiedichte und erhöhte Betriebstemperatur keine entscheidende Rolle. Die Stärken unserer Batterie wären gerade dort aber besonders wichtig: Die lange Lebensdauer, die Möglichkeit, große Mengen dieser Materialien ohne seltene Elemente herzustellen, und die Tatsache, dass es bei diesen Batterien keine Brandgefahr gibt.“ Die Forscher haben die Sauerstoff-Ionen-Batterie bereits zum Patent angemeldet.