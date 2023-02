Dubiose Masche an der Haustür – Verbraucherzentrale schlägt Alarm

Vertreter an der Haustür sind meist eher unerwünscht. Erst recht, wenn diese mit einer dubiosen Masche arbieten. Die Verbraucherzentrale schlägt Alarm.

Kassel – Sie kommen unangekündigt, im unpassenden Moment und sind nur schwer wieder loszuwerden. Vertreter zählen für die meisten Menschen zu den unerwünschten Besuchern. Kein Wunder, besteht doch immer die Gefahr, sich fragwürdige Verträge oder Produkte aufschwatzen zu lassen.

Besonders ärgerlich ist es, wenn man an der eigenen Haustür Opfer einer Betrugsmasche wird. Vor einer solchen warnt derzeit die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Worum geht es?

Der Glasfaserausbau in Deutschland ist begehrt, ruft aber auch viele Betrüger auf den Plan. © Markus van Offern/imago/Symbolbild

Verbraucherzentrale schlägt Alarm: Vertreter versuchen dubiose Verkaufstricks

GBit-Internet klingt zunächst eindrucksvoll. Glasfaser als Synonym für schnelles Internet ist zudem den meisten Menschen bekannt. Zuletzt hatten mehrere Firmen den Glasfaserausbau im Kreis Rotenburg / Bebra begonnen. Bis 2025 sollen im Zuge der sogenannten Gigabitstrategie der Bundesregierung über die Hälfte der deutschen Haushalte mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet sein. Im Zuge des Glasfaserausbaus versuchen nun allerdings immer mehr Betrüger, aus dem Wunsch nach schnellem Internet schnelles Geld zu machen, berichtet hna.de.

So warnt die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen derzeit vor Vertretern, die für einen vermeintlich schnelleren Internetanschluss werben und dabei teilweise sehr aggressiv auftreten. Demnach berichteten Kunden der Verbraucherzentrale, dass sie bei den Verkaufsgesprächen unter Druck gesetzt wurden und sich schlecht informiert fühlten. Häufig versuchten die Vertreter auch, Kunden normale Kabelanschlüsse als Glasfaser zu verkaufen. Auch wenn das Glasfaserkabel bis zum Bordstein gelegt wird, wenn der Rest des Weges bis zur Wohnung per Kupferkabel verläuft, entfällt der Geschwindigkeitsvorteil. Häufig verwendete Begriffe der Betrüger sind:

Verwendete Begriffe der Betrüger:

Kabel-Glasfaser

Koax-Glasfaser

Gigabit-Anschluss

Korrekte Bezeichnung:

„Fiber to the Home“ (FTTH), übersetzt: „Glasfaser bis nach Hause“

Quelle: chip.de

Verbraucherzentrale rät von Haustürverträgen ab, um nicht auf eine Betrugsmasche hineinzufallen

Doch was kann man gegen diese dubiose Masche dieser fragwürdigen „Verkäufer“ unternehmen? Bei Geschäften an der Haustür, auch bei Abschluss von Verträgen, empfiehlt polizei-beratung.de, niemals etwas an der Haustür zu kaufen oder zu unterschreiben.

Sollten Sie doch etwas kaufen wollen, empfiehlt die Polizei, nie per Vorkasse zu zahlen und nichts unter Zeitdruck zu unterschreiben. Sollte der Verbraucher im Nachhinein doch vom Kauf zurücktreten wollen, kann dieser das innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Vertrages tun. Dies gilt jedoch nur bei an der Haustür abgeschlossenen Verträgen.

Nie Verträge direkt an der Haustür abschließen

Das Angebot aushändigen lassen und um mehrere Tage Bedenkzeit bitten

bitten Nie per Vorkasse zahlen , nichts unter Zeitdruck unterschreiben, nicht unterschreiben, was man nicht verstanden hat

, nichts unter Zeitdruck unterschreiben, nicht unterschreiben, was man nicht verstanden hat Nachbarn oder Bekannte als Zeuge bei Vertragsunterzeichnung hinzuholen

bei Vertragsunterzeichnung hinzuholen Auf das richtige Datum und Unterschriften bei Haustürgeschäften achten

bei Haustürgeschäften achten Vertragsdurchschrift fordern , auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar ist

, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar ist Bei Rücktritt vom Vertrag ist schriftlicher Widerruf (Einschreiben mit Rückschein) innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss möglich

(Einschreiben mit Rückschein) nach Vertragsabschluss möglich Quelle: polizei-beratung.de

Mit einer anderen perfiden Masche versuchen Betrüger, per Whatsapp an das Geld der Nutzer zu kommen, während diese schlafen. (Niklas Müller)