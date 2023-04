Immer beliebter: Was es mit dem „Dry Dating“ auf sich hat

Von: Carina Blumenroth

Treffen wir uns auf ein Glas Wein? Diese Einladung zum Rendezvous könnte bald out sein. „Dry Dating“ nennt sich der neue Trend zu nüchternen Verabredungen.

Hamburg – Beim Dating gehört für einige ein Glas Wein oder Bier dazu. Aber ist es eigentlich sinnvoll, sich womöglich bei einem ersten Treffen die Sinne zu vernebeln? Der Trend geht zum „Dry Dating“ (dt. trockenes Treffen): Rendezvous ohne Alkohol. Besonders eine Generation treibt den Trend an. Und das nüchterne Kennenlernen hat einige Vorteile.

Dry Dating – zeigen Sie eine echtere Version von sich

Wenn Sie beim Dating auf Alkohol verzichten, haben Sie ein besseres Urteilsvermögen. Besonders die Generation Z soll auf Alkohol beim Treffen verzichten. © xEthanxElliotx/Imago

Rund die Hälfte der Singles, die auf eine Umfrage der Dating-App Bumble geantwortet haben, haben angegeben, dass sie ihr Gegenüber nüchtern authentischer kennenlernen können. Die allgemeinen Wesenszüge eines Menschen verändern sich unter Alkoholeinfluss. Die einen werden enthemmter, geben sich vielleicht unkonventioneller und sind mutiger. Andere reagieren eventuell aggressiver. Ohne Alkohol können Sie sich hingegen echt und pur zeigen.

Alkohol beim Date erhöht beeinträchtigt die Entscheidungsfähigkeit

Alkohol vernebelt die Sinne, das bedeutet, dass Sie vielleicht auch nicht mehr so gut Entscheidungen treffen können. Psychologen sprechen in dem Zusammenhang von dem Halo-Effekt: „Aufgrund von Alkohol fühlen wir uns ähnlich und auf einer Wellenlänge total verbunden“, so Psychologin Nicole Engel bei welt.de. Bei einem nächsten Treffen würde dieser Effekt oft schnell verpuffen und es stelle sich Ernüchterung ein.

Trinken Sie keinen Alkohol, tun Sie auch etwas für Ihre Gesundheit. Eine Studie hat ergeben, dass vor allem unter 40-Jährige eher auf Alkohol verzichten sollten.

Vorteile von Dry Dating

Authentische Selbstpräsentation: Ein bisschen Unsicherheit und Aufregung gehört dazu. Sie können gegebenenfalls auch direkt bei dem Treffen ansprechen, wenn Sie aufgeregt sind. Vielleicht geht es Ihrem Gegenüber ja auch so und Sie können das Eis brechen.

Ein bisschen Unsicherheit und Aufregung gehört dazu. Sie können gegebenenfalls auch direkt bei dem Treffen ansprechen, wenn Sie aufgeregt sind. Vielleicht geht es Ihrem Gegenüber ja auch so und Sie können das Eis brechen. Keine ungewollten Aktionen: Ihre Sinne sind klar und Ihre Entscheidungsgewalt wird nicht beeinträchtigt. So bereuen Sie im Idealfall die Geschehnisse beim Date nicht.

Ihre Sinne sind klar und Ihre Entscheidungsgewalt wird nicht beeinträchtigt. So bereuen Sie im Idealfall die Geschehnisse beim Date nicht. Keine peinlichen Gespräche: Unter Alkoholeinfluss wird die Zunge vielleicht ein bisschen lockerer und Sie sagen etwas, was Sie eigentlich gar nicht sagen wollen. Beim „Dry Dating“ besteht die Gefahr nicht.

Unter Alkoholeinfluss wird die Zunge vielleicht ein bisschen lockerer und Sie sagen etwas, was Sie eigentlich gar nicht sagen wollen. Beim „Dry Dating“ besteht die Gefahr nicht. Geld sparen: Alkohol kann – je nach Bar – relativ teuer sein. Wenn Sie darauf verzichten, können Sie das Geld für andere, vielleicht gemeinsame, Aktivitäten ausgeben.

Besonders die Generation Z lege mehr Wert auf ein pures Kennenlernen und verzichtet dabei auf alkoholische Drinks, informiert welt.de. Dabei seien die eigenen Grenzen und Gefühle im Vordergrund. Positiver Nebeneffekt: Wenn Sie auf Alkohol verzichten, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Gehirn. Eine Studie ergab nämlich, dass schon ein Glas Wein am Tag das Gehirn schrumpfen lasse.

Dry January und Sober October: Alkoholverzicht ist nicht nur beim Dating Trend

In den sozialen Medien ist der Alkoholverzicht nicht nur beim Dating ein Thema. In den letzten Jahren verzichten im Zuge des Jahreswechsels besonders im Januar viele Menschen auf Alkohol. Den Trend kennen Sie vielleicht unter „Dry January“. Gleiches gilt auch später im Jahr, bevor die Weihnachtszeit mit Feierlichkeiten und Weihnachtsmärkten beginnt, machen einige Menschen den „Sober October“ und verzichten auf Alkohol.