Droht uns an Ostern ein „Kälteschock“ mit Schnee?

In wenigen Wochen ist endlich wieder Ostern. Doch wie wird das Wetter? Experten rechnen mit einem „Kälteschock“. Lesen Sie hier mehr:

Ostern ist der höchste christliche Feiertag und hat auch für nichtgläubige Menschen eine große Bedeutung. Denn über die Feiertage verbringt man viel Zeit mit seinen Liebsten. Vor allem Kinder können sich darauf freuen, wenn man an die Berge aus Süßigkeiten denkt. Der Karfreitag fällt dieses Jahr auf den 7. April, wodurch der Ostersonntag – die Auferstehung von Jesus – am 9. April stattfindet. Doch welches Wetter kann man dieses Jahr über die Feiertage erwarten? Wenn es nach Experten geht, wird es richtig kalt.

HEIDELBERG24 verrät, wie das Wetter an Ostern wird – und ob uns ein „Kälteschock“ droht.

Dass der April schon immer gemacht hat, was er will, ist jedem bekannt. Die erreichten Rekordwerte werden dieses Jahr an Ostern aber wohl nicht geknackt werden. (dh)