Billy-Regal wird billiger: Ikea ändert Detail an beliebtem Klassiker und senkt Preis drastisch

Von: Kilian Bäuml

In Millionen Haushalten findet man sie – Ikea-Möbel. Einer der absoluten Klassiker wird nun geändert und soll billiger werden: das Billy-Regal.

München – Ikea ist der weltweite Marktführer unter den Möbelhäusern, in den meisten deutschen Haushalten findet sich das ein oder andere Produkt. Ob es die Kommode Malm im Wohnzimmer oder der Beistelltisch Lack neben dem Bett ist – der Möbelgigant hat so einige Produkte im Sortiment, die sich zu Klassikern entwickelt haben. Doch kaum eins kommt an den Kult-Status des Billy-Regals heran. Für Kunden soll das Möbelstück bald sogar noch deutlich preiswerter zu kaufen sein. Wie die amerikanische Zeitung The Wallstreet Journal berichtet, wird das Regal nämlich optimiert.

Billy-Regal: Der absolute Klassiker unter den Ikea-Möbeln soll billiger werden

Das Billy-Regal ist ein absoluter Bestseller unter den Ikea-Möbeln. Seit seiner Einführung im Jahr 1979 wurde das Produkt über 140 Millionen Mal verkauft (Stand: 9. Mai 2023). Laut Ikea wird sogar alle fünf Sekunden irgendwo auf der Welt ein Billy-Regal gekauft, was über sechs Millionen Verkäufen im Jahr entspricht. Es ist so beliebt, dass es bereits zu Problemen bei der Lieferung des Billy-Regals wegen Engpässen kam.

Das Billy-Regal gehört zu den Klassikern der Ikea-Möbel. Laut Ikea soll sogar alle sechs Sekunden ein Regal verkauft werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Angeboten wird das beliebte Regal in zwei Ausführungen – weiß und Holzoptik. Zuletzt wurde das Produkt vor 1999 – vor fast 25 Jahren – überarbeitet. Damals wurde statt weißem Lack eine weiße Folie verwendet, so konnte der Preis um etwa 20 Prozent gesenkt werden und ist seitdem billiger als die Version in Holzoptik. In Deutschland kostet ein Billy-Regal mit den Maßen 80x28x202 cm in weiß 59,99 Euro und in Holzoptik 69,00 Euro (Stand: 9. Mai 2023). Nun soll auch der Preis für das Produkt in Holzoptik sinken.

Billy-Regal wird wegen neuer Papierfolie billiger – bei anderen Ikea-Produkten wird sie schon verwendet

Die meisten Möbel bei Ikea bestehen nicht aus massivem Holz, stattdessen werden Spanplatten verwendet, die mit dünnen Holzscheiben verkleidet werden. In Zukunft soll diese Holzbeschichtung beim Billy-Regal durch eine Papierfolie ersetzt werden. Die Entwicklung dieser Papierverkleidung begann bereits vor fast 20 Jahren und wurde seitdem stets weiterentwickelt. Bei einigen Produkten wurde die Holzverkleidung bereits ersetzt, beispielsweise beim Pax-Schrank. Laut einer Umfrage sorgt das Ikea-Produkt aus anderen Gründen jedoch bei Kunden oft für einen hohen Puls.

Mit der Umstellung auf die Papierfolie rechnet man mit einer Kosteneinsparung von 25 bis 30 Prozent – wovon die Kunden profitieren sollen. „Unser Budget ist das Portemonnaie der Kunden, und deren Portemonnaies sind kleiner denn je“, sagte Susanne Waidzunas, Global Supply Manager bei der Inter IKEA Holding BV. Bei diesem handelt es sich um das Unternehmen, das die Marke Ikea besitzt und die Produkte entwickelt.

Billy-Regal wird verändert – der Ikea-Klassiker soll für Kunden billiger werden

Neben dem beliebten Billy-Regal wurden auch andere Ikea-Produkte optimiert, um Kosten zu senken. Dazu gehört beispielsweise der Bürostuhl Flintan, bei dem unter anderem kleinere Armlehnen verwendet werden. Dass die Kunden von solchen Veränderungen verschreckt werden, ist unwahrscheinlich, sagte Tom Higgs, Möbeldesigner und Dozent an der Brunel University in London, dem Wall Street Journal. Die Kunden würden in erster Linie nach preiswerten und praktischen Möbeln suchen.

Bezahlt wird jedoch nicht nur mit Geld, in einer Ikea-Filiale wurde ein Konzept getestet, in dem Kunden mit ihrer Fahrzeit zahlen konnten, die sie zur Filiale brauchten. Doch der Möbelriese sorgt nicht nur mit seinen Produkten für Headlines, vor kurzem wurde die Facebook-Seite von Ikea gehackt und zeigte dort verstörende Bilder. (kiba)