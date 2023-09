Dm und Rossmann bekommen Konkurrenz: Lieferdienst greift an

Von: Julia Bremken

Teilen

Duschgel, Deo und Co. gibt es nicht mehr nur in der Drogerie. Ein Unternehmen wird zur Konkurrenz und bietet sogar einen entscheidenden Vorteil.

Dortmund – Die Drogeriemärkte dm und Rossmann sind in Deutschland Marktführer und echte Urgesteine. Seit über 50 Jahren kaufen Millionen Deutsche dort Kosmetikprodukte und Hygieneartikel. Doch jetzt bekommen die Drogerie-Giganten Konkurrenz von einem niederländischen Unternehmen. RUHR24 weiß, wie der Lieferservice für Duschgel, Deo und Co. aussehen soll.

Dieses Unternehmen macht dm und Rossmann Konkurrenz: „Wir greifen damit dm und Rossmann an.“

Die kleinen Elektro-Lieferwagen von dem niederländischen Unternehmen hat mittlerweile fast jeder auf den Straßen in Deutschland gesehen. Der 2015 gegründete Online-Supermarkt Picnic bringt die Einkäufe direkt vor die Haustür – und das gratis.

Kunden werden aber nicht nur mit dem bequemen Lieferservice gelockt, sondern auch mit günstigen Preisen. Denn der reine Online-Shop erspart dem Unternehmen die hohen Kosten für Filialen, Personal und Mieten. Für den Kunden heißt das: „Du sparst, was wir sparen“, wirbt das Unternehmen auf deren Website.

Das Geschäft als Online-Supermarkt soll nun erweitert werden. „Wir bauen Picnic zu einem vollwertigen Drogerieanbieter aus“, sagte Gründer Joris Beckers gegenüber der Lebensmittelzeitung. Und macht den Marktführern in Sachen Drogerie in Deutschland eine klare Kampfansage: „Wir greifen damit dm und Rossmann an.“

Der Online-Supermarkt und Lieferservice Picnic: Das Sortiment des Online-Supermarktes Picnic umfasst über 10.000 Artikel. Darunter befinden sich einige Produkte der Edeka-Eigenmarken, da Edeka Rhein-Ruhr an der Deutschlandgesellschaft von Picnic beteiligt ist. Mit Elektrowagen bringt der Lieferservice ohne zusätzliche Gebühren die Einkäufe dem Kunden direkt bis vor die Haustür.

Drogerie-Lieferdienst auf dem Vormarsch: Das sind die Pläne des Unternehmens

Lebensmittel bequem online bestellen und bis vor die Haustür liefern lassen, spart nicht nur viel Zeit, sondern vermutlich auch Nerven. Denn überfüllte Supermärkte und lange Warteschlangen sind damit Geschichte (mehr Service-News bei RUHR24 lesen).

Stolze 275 Millionen Euro Umsatz machte das niederländische Unternehmen Picnic hierzulande im vergangenen Jahr (2022). Kein Wunder also, dass auch Discounter wie Aldi einen Lieferservice einführen. Mit dem Aufbau des Sortiments hat der Lieferdienst bereits begonnen, bis zum Jahresende soll dann der Picnic-Drogeriemarkt stehen, berichtet die Lebensmittelzeitung.

Haarpflege, Körperpflege, Mundhygiene, Deodorants, Baby- und Kind-Produkte sowie Wasch- und Reinigungsmittel sollen dann in der Online-Drogerie bestellt werden können. Auf dekorative Kosmetik und Medizinprodukte aus der Drogerie, wie man es von dm und Rossmann kennt, müssen die Picnic-Kunden vorerst aber verzichten.

Das Unternehmen Picnic bietet online nicht nur Lebensmittel an, sondern seit kurzem auch Drogerieprodukte. © snowfieldphotography/Imago

Online-Drogerie bietet kostenlosen Lieferservice: So groß ist die Bedrohung für dm und Rossmann

Online einkaufen kann man auch bei dm und Rossmann. Nur haben die beiden Drogerien keinen kostenlosen Lieferservice wie Picnic. Entweder holt man seine bei den Marktführern getätigte Bestellung kostenlos und fertig gepackt in einer Filiale ab oder man zahlt die üblichen Versandkosten für die Lieferung nach Hause.

Hat die neue Online-Drogerie von Picnic damit den entscheidenden Vorteil? Zum einen sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass dm und Rossmann nur einen Bruchteil ihrer Milliardenumsätze durch den Online-Handel machen.

Denn ein klarer Vorteil beim Kauf im Geschäft ist, dass die Kunden an den Produkten riechen oder die Farben der Kosmetik direkt auf der eigenen Haut ausprobieren können. Inwieweit das Unternehmen aus den Niederlanden den Drogerieurgesteinen in Deutschland also Konkurrenz macht, bleibt abzuwarten.