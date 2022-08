DIY-Haushaltsprodukte: Billig und umweltfreundlich Putzmittel und Co. selber machen

Mit Hausmitteln Spülmaschinentabs, Babyfeuchttücher und Co. selbst herstellen. (Symbolbild) © Imago

Bei den aktuellen Preisen im Supermarkt greifen viele Menschen wieder zu DIY. So stellst Du alltägliche Haushaltsartikel selbst her.

Hamburg – In Zeiten, in denen alles teurer wird, orientieren sich viele Menschen in Richtung DIY. Putzmittel oder Hafermilch sind teure Güter, die man auch selbst herstellen kann.

Wie man gängige Haushaltsmittel wie Spülmaschinentabs selbst herstellt, verrät 24hamburg.de hier.

Die einfachste Disziplin in Sachen Haushaltsmittel-DIY sind die Putzlappen. Wer ein altes, nicht mehr zu gebrauchendes Bettlaken o.ä. hat, kann daraus einfach Putzlappen schneiden. Aus einem alten Handtuch werden schnell alternative Abschminktücher, oder man greift für die Kosmetikpads mal eben zur Häkelnadel. Auch Babytücher können in Form von alten Tüchern in Kokosöl getaucht selbst gemacht werden und sind dann wasch- und wiederverwendbar.

Sein eigenes Sprudelwasser selbst machen, geht mit Hilfe von Soda Stream und Co. auch recht leicht, und spart auf lange Sicht viel Geld. Außerdem ist es umweltfreundlicher, keine Wasserflaschen aus Plastik zu kaufen und man spart sich das Schleppen von Kisten. Wer lieber Hafermilch trinkt, kann auch diese leicht selbst machen. Einfach Haferflocken in Wasser kochen, aussieben, fertig!

Wer ohne Chemikalien und teure Putzmittel seine Wohnung reinigen will, kann auch das mit DIY-Artikeln tun. Essig oder Zitronensäure eignen sich hervorragend zum Entkalken, Soda reinigt Abflüsse und eignet sich wunderbar als Putzmittel. Natron reinigt Geschirr und Rost und Kernseife kann generell für viele Putzarbeiten verwendet werden. Auch Spülmaschinentabs kann man mit etwas Natron, Soda, Zitronensäure, Spezialsalz für Spülmaschinen und Wasser selbst machen. Alles zusammenmixen, in einer Eiswürfelform trocknen lassen und fertig sind die selbstgemachten Tabs.