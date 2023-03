Neues Verkehrsschild: Was die digitale grüne Welle bedeutet

Von: Marcel Prigge

Ein relativ neues Verkehrsschild sorgt aktuell für Verwirrung. In manchen Orten in Deutschland ist die digitale grüne Welle aufgeraucht. Ihre Bedeutung ist einleuchtend.

Berlin – Sich immer an die Verkehrsregeln in Deutschland zu halten, scheint nicht durchgängig einfach zu sein. Kein Wunder, stehen doch an vielen Ecken Straßenschilder, bei denen man sich nicht unbedingt sicher ist, welche Bedeutung sie haben. Ein relativ neues, digitales Schild sorgt aktuell mancherorts für Verwirrung.

Eine grüne Welle im weißen Kreis ist zu sehen. Was muss man als Verbraucher, also als Autofahrer, beachten?

Verrückte Verkehrsschilder in Deutschland: Das bedeutet die grüne Welle

Manche Verkehrsschilder kennt man seit dem Grundschulalter, andere werden direkt nach der Fahrprüfung wieder vergessen. Es gibt aber auch Hinweisgeber, die viele noch nie gesehen haben. So befiehlt beispielsweise ein Straßenschild Autofahrern, dass sie ihr Navigationssystem ausschalten sollen. Ein ähnlicher Fall könnte ein relativ neues, digitales Schild sein.

Digitales Verkehrsschild: So sieht die grüne Welle in Deutschland aus

Dieses zeigt im oberen Bereich in einem blauen Viereck eine Zahl an. Geübte Autofahrer wissen: blaue Schilder bedeuten feste Vorschriften. Ein blaues Schild mit weißen Kreisen und Zahlen sind sogenannte Richtzeichen. So werden beispielsweise Richtungen, Mindestgeschwindigkeiten oder Verkehrszonen gekennzeichnet.

Im unteren Bereich ist jedoch ein weißer Kreis mit einer grünen Welle zu sehen. Ein Zeichen, was in den rund 650 verschiedenen Verkehrsschildern in Deutschland einzigartig ist. Schätzungen zufolge sollen etwa 20 Millionen Verkehrszeichen in Deutschland stehen. Trotzdem, oder gerade deswegen, haben wohl nur wenig Menschen bis jetzt die „grüne Welle“ erspähen können.

Das Schild einer Grünen Welle. Das seltene Verkehrsschild steht in Heidelberg an der Speyerer Straße.

Surfen auf der grünen Welle: Welche Bedeutung das seltene Verkehrsschild hat

Was bedeutet nun das Verkehrsschild? Die obere Tafel zeigt eine Geschwindigkeitsempfehlung an. Das Zeichen darunter soll tatsächlich eine grüne Welle symbolisieren. Bedeutet im Klartext: hält sich der Autofahrer an die Empfehlung, kann er bei den kommenden Ampeln auf eine Durchfahrt bei Grün rechnen. Eine grüne Welle also. So können Autofahrer die Rot-Phase und ein Halten vermeiden.

Die grüne Welle früher: Solche Verkehrszeichen lassen wenig Platz für eigene Interpretationen.

Vorteil des digitalen Schildes: Es kann nach Bedarf an- und ausgeschaltet werden. Denn wenn ein an der nächsten Ampel aufgrund der Schaltung ein Halten unumgänglich ist, zeigt das Verkehrsschild nichts an.

Digitalisierung des Straßenverkehrs: Ältere Version der grünen Welle war eindeutiger

Ganz neu ist das Verkehrsschild allerdings nicht. Eine ältere Version des Hinweisschildes gibt weniger Interpretationsspielraum als sein digitaler Nachfolger. Auf weißem Grund weist es auf die bequeme Ampel-Durchfahrt bei einer bestimmten Geschwindigkeit hin.