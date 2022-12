Diese Vorteile hat ein Gemeinschaftskonto – und diese Nachteile

Von: Fabian Pieper

Ein Gemeinschaftskonto kann vorteilhaft sein – es birgt allerdings auch Risiken © Andrea Warnecke/dpa

Wer zusammenlebt, teilt sich häufig ein gemeinsames Konto. Das hat Vorteile, bringt aber auch gewisse Risiken für beide Inhaber mit sich.

Berlin – Die erste gemeinsame Wohnung mit dem Partner oder der Partnerin kommt in der Regel mit einigen organisatorischen Hürden daher. Dasselbe gilt für diejenigen, die eine Wohngemeinschaft gründen. Ein ganz entscheidender Punkt des Zusammenlebens: Geld. Denn wo sich mehrere Menschen an der Finanzierung einer Sache beteiligen, greifen sie in der Regel auf ein Gemeinschaftskonto zurück. Das Geld wird dann meistens für Miete, Nebenkosten, Lebensmittel, Haushaltswaren und Versicherungen gemeinsam verwendet.

Das Prinzip ist einfach: Jeder Inhaber zahlt einen Teil seines selbst verdienten Geldes auf das gemeinsame Konto, von dem das gemeinsame Leben finanziert wird. Den Rest behält jeder auf seinem Privatkonto. Diese Art der Handhabe nennt sich Drei-Konten-Modell. Doch bereits beim Einzahlen benötigt es einiges an Überlegung: Zahlen beide gleich viel Geld ein – oder wird der besser verdienende Kontoinhaber stärker belastet? Eine Paradelösung dafür gibt es nicht, sodass diskutiert werden muss, was mehr Sinn ergibt.

Diese Vor- und Nachteile bringt ein Gemeinschaftskonto mit sich

Der Vorteil: Zahlen beide genügend Geld ein, ist das Konto im Laufe der Zeit gedeckt. Das überschüssige Geld kann beispielsweise für geplante oder ungeplante notwendige Anschaffungen verwendet werden.

Ein anderes Modell sieht vor, dass sämtliche Partner ihr gesamtes Gehalt auf das Gemeinschaftskonto überweisen lassen. Einmal im Monat wird dann das Geld, das nach Abzug sämtlicher Kosten übrig bleibt, auf die Kontoinhaber gleichmäßig oder anteilsmäßig aufgeteilt.

Der größte Nachteil eines gemeinsamen Kontos: Alle Inhaber haften gesamtschuldnerisch. Verursacht ein Beteiligter Schulden, haften die anderen mit ihren Anteilszahlungen dafür. Daher ist es ratsam, keine Personen als Inhaber aufzunehmen, bei denen die Gefahr einer Pfändung besteht oder in diesem Fall sogar von der Eröffnung eines Gemeinschaftskontos gänzlich abzusehen. Außerdem kann jedes Konto, auch ein gemeinsames, zum Ziel von Betrügern werden.

Falls das gemeinsame Konto zur Vertrauensfrage wird

Und dann wäre da noch die Frage der Zugänglichkeit. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten beim Gemeinschaftskonto. Die erste Variante sieht vor, dass alle am Konto Beteiligten vollen Zugriff auf das Konto erhalten, mit einer eigenen EC-Karte ausgestattet werden und von überall Geld abheben und Überweisungen tätigen können, ohne die Zustimmung der anderen Kontoinhaber einholen zu müssen (Oder-Konto). Alternativ ließe sich auch einrichten, dass dafür die Zustimmung der anderen Kontoinhaber notwendig ist, sodass sich niemand ohne das Wissen der jeweils anderen am gemeinsamen Geld bedienen kann (Und-Konto). In beiden Fällen sind jedoch beispielsweise Kreditabschlüsse nur nach vorheriger Zustimmung sämtlicher Beteiligten möglich.

Um ein Gemeinschaftskonto aufzulösen, bedarf es der Zustimmung aller Kontoinhaber. Auch lässt sich, sollte diese nicht erfolgen, ein Oder-Konto in ein Und-Konto umschreiben, um zumindest dafür zu sorgen, dass niemand alleine über das Konto verfügen kann.

Übrigens: Das gemeinsame Konto muss nicht zwingend bei derselben Bank sein, bei der einer oder mehrere der Beteiligten ihre Privatkonten haben. So hat man freie Auswahl und kann entscheiden, welches Kreditinstitut die besten Konditionen für das Gemeinschaftskonto bietet.