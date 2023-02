Diese sechs Versicherungen sollten Verbraucher möglichst früh abschließen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Viele Zusatzversicherungen sollten möglichst früh abgeschlossen werden. Wer hier zögert, verliert bares Geld. © IMAGO / Panthermedia

Versicherungen wie die Berufsunfähigkeitsversicherung sollten möglichst früh abgeschlossen werden. Wer zögert, verliert Geld. Welche Versicherungen braucht man früh?

Bremen – Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, sollte dies so früh wie nur irgendwie möglich machen. Denn, je älter man wird, umso teurer wird eine solche Versicherung. Das trifft für Verbraucher auch auf Pflegezusatz, Krankenhauszusatz, Krankentagegeld, Zahnzusatz und Auslandskrankenversicherung zu. Je früher diese Versicherungen abgeschlossen werden, umso günstiger ist der Beitrag, der sich bei einem späteren Abschluss um ein Vielfaches erhöhen kann.

„Wer nicht spätestens im Alter von 30+ für ihn wichtige Policen unter Dach und Fach hat, muss sie als Neukunde mit 40+ oder 50+ teurer bezahlen“, gibt ein Sprecher des Bunds der Versicherten (BdV) gegenüber dem Focus zu bedenken.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Schon in jungen Jahren kann etwas passieren

Die wahrscheinlich wichtigste Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung – auch BU genannt. Diese sollte so früh wie nur irgendwie möglich im Berufsleben abgeschlossen werden, denn eine Berufsunfähigkeit tritt schneller ein als einem lieb ist. Es gibt kein Alter, an dem man das festmachen kann. Berufsunfähig kann ein 20-jähriger Jungspund sein, genauso gut aber auch der 55-jährige Dachdecker, der sich beim Sturz vom Dach so sehr verletzt, dass er nie wieder arbeiten gehen kann. Experten raten, die Berufsunfähigkeitsversicherung sogar schon während der Ausbildung oder im Studium abzuschließen.

Eine BU sollte frühzeit abgeschlossen werden, denn mit steigendem Alter wird es immer teurer, hereinzukommen. Hat man im Alter dann schon einige Gebrechen – etwa Bluthochdruck oder eine andere chronische Krankheit – wird es schon um ein Vielfaches schwieriger, eine solche Berufunfähigkeitsversicherung ohne Ausschlüsse überhaupt abschließen zu können, wenn man nicht sowieso sofort komplett abgelehnt wird.

Mit steigendem Alter wird eine Pflegezusatzversicherung immer teurer

Was für die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt, gilt auch für die Pflegezusatzversicherung. Je älter man ist, umso schwieriger wird es, sie überhaupt abschließen zu können. Auch bei einer Pflegeversicherung ist es ratsam, einen Vertrag mit einem potenziellen Versicherer so früh wie möglich abzuschließen. Ein Rechenbeispiel: Während ein 28-Jähriger monatlich 23 Euro zahlt, kommen im Alter von 45 schon 47 Euro im Monat zusammen.

Und die Rechenbeispiele kann man beliebig weiterführen: Wer mit Mitte 50 noch eine Pflegeversicherung abschließen will, der wird im Schnitt mit 76 Euro zu Kasse gebeten. Doch es geht noch krasser: Wer sich mit 63 noch überlegt, dass er jetzt ganz dringend eine Pflegeversicherung benötigt, der muss stolze 120 Euro im Monat dafür im Schnitt hinblättern – wenn er in dem Alter aufgrund von Vorerkrankungen oder anderer Gebrechen nicht sowieso direkt abgelehnt wird oder an den Gesundheitsfragen scheitert.

Zahnzusatzversicherung: Krankenkassen zahlen schon lange nicht mehr die ganze Rechnung des Zahnarztes

Da die Krankenkassen schon lange nicht mehr die komplette Rechnung des Zahnarztes zahlen, ist eine Zahnzusatzversicherung schlichtweg für jeden ratsam. Doch Achtung: Hat der Zahnarzt die Behandlung bereits angeraten, tun sich viele Versicherer schwer. Doch es gibt auch Ausnahmen. Die wollen aber gefunden werden. Das Internet ist dabei die erste Adresse.

Und auch bei der Zahnzusatzversicherung gilt: Je jünger die Person ist, die versichert werden soll, umso günstiger wird es. Während beispielsweise ein 28-jähriger Jungspund eine solche Versicherung noch für 18 Euro im Monat bekommt, muss er im Alter von 55 Jahren schon 35 Euro hinblättern – also fast das Doppelte.

Krankenhauszusatzversicherung: Chefarztbehandlung und Ein-Bett-Zimmer statt „Bahnhofshalle“

Wer als Kassenpatient ins Krankenhaus kommt, dem kann es unter Umständen passieren, dass er mit sechs Personen oder noch mehr Menschen auf ein Zimmer kommt. Da kommt Bahnhofshallen-Feeling auf. Auch passen die Krankheiten nicht immer unbedingt zusammen, sodass auch schonmal ein sterbender Patient neben einem fast Genesenem liegen kann. Wer sich privat absichert, der kann von einem Ein-Bett-Zimmer profitieren – inklusive einer Chefarztbehandlung, die sonst nur einem Privatversichertem zugutekommt.

Aber auch hier gilt: Je älter man beim Abschluss der Versicherung ist, umso teurer wird sie. Während man mit Ende 20 noch unter 20 Euro liegen kann, werden mit Mitte 50 schon satte 60 Euro fällig. Auch hier gibt es eine Gesundheitsprüfung, die in der Regel bis zu fünf Jahre zurückreicht.

Mit Krankentagegeld die Lücke zwischen Krankengeld und Nettogehalt ausgleichen

Mit einer Krankentagegeldversicherung kann man sich dagegen versichern, dass im Falle einer Krankheit ein Verdienstausfall mit einhergeht. Daher ist diese Versicherung vor allen Dingen für Freiberufler und Selbstständige ratsam, aber auch Angestellte können natürlich von ihr profitieren. Auch aus dem Grund, weil das Krankengeld der Krankenkasse in der Regel nur 70 Prozent des Bruttogehalts ausmacht. Mit einer Krankentagegeldversicherung kann man diese Lücke bequem schließen.

Auch hier ist es ratsam, die Versicherung in jungen Jahren abzuschließen. Während sich beispielsweise eine junge Frau mit Ende 20 und 36.000 Euro Jahresgehalt für 5 Euro im Monat versichern kann und 10 Euro pro Krankentag erhalten würde, müsste ein gesunder 45-Jähriger schon das doppelte zahlen – bei gleichem Gehalt.

Auslandskrankenversicherung: Wer außerhalb der Euroäischen Union reist, ist darauf angewiesen

Gehören Sie zu der Sorte Menschen, die gern eine Reise unternehmen? Dann lohnt sich eine Auslandskrankenversicherung – vor allen Dingen dann, wenn man außerhalb der Europäischen Union urlaubt. Denn innerhalb der EU kann man einfach mit seiner Krankenkarte der gesetzlichen Krankenversicherung zum Arzt gehen. Doch Achtung: Die Leistungen beschränken sich dann auf die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse des jeweiligen EU-Landes. Auch wird es bei Bedarf nur in den seltensten Fällen einen Rücktransport ins Heimatland geben. Voraussetzung dafür wäre, dass die medizinische Versorgung schlechter ist als in Deutschland – in einem EU-Land eigentlich fast schon so gut wie ausgeschlossen.

Daher lohnt sich eine Auslandskrankenversicherung auch, wenn man innerhalb der Europäischen Union reist. Geht die Reise darüber hinaus, sollte eine Auslandskrankenversicherung zum Standard gehören. In einigen Ländern wird sie sogar verlangt. Allerdings sollte die Versicherung schon im jungen Alter abgeschlossen werden.

Denn, während ein 20-Jähriger sich etwa für 10 Euro im Jahr versichern kann, kann bei einem 60-Jährigen sich der Preis schon verdoppeln oder sogar noch mehr betragen. Handelt es sich um langfristige Auslandsaufenthalte im hohen Alter, ist es beispielsweise ratsam, schon frühzeitig die Versicherung abzuschließen. Auch besteht die Möglichkeit, sich mit Versicherern zusammenzusetzen und Anwartschaften zu bezahlen. Macht man dies ab dem 20. Lebensjahr, wird die Auslandskrankenversicherung im Alter so teuer wie für einen Jungspund.