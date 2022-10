Diese Mars-Produkte gibt es bald nicht mehr – Lieferstopp bei Supermärkten und Discountern

Von: Sarah Isele

Nun befinden sich REWE, Edeka, Penny und Netto im Streit mit dem Hersteller Mars im Streit, es kommt zu einem Lieferstopp. Lesen Sie hier, welche Produkte sich hinter Mars befinden:

Da der Streit um die Preise zwischen Edeka und dem Sodahersteller Coca-Cola schon länger anhält, ist Edeka auf Krawall gebürstet und legt sich mit dem Schokoriegel-Hersteller Mars an. Doch nicht nur Edeka befindet sich im Preiskampf mit Mars. Auch die Tochtergesellschaft Netto wird in die Preiskriege mit reingezogen und REWE und Penny mischen auch ordentlich mit.

HEIDELBERG24 verrät, welche Produkte noch zum Hersteller Mars gehören und nicht mehr an Rewe, Edeka, Penny und Netto geliefert werden.

Seit rund drei Monaten befindet sich Edeka im Kampf um die Preise mit dem Schokoriegel-Hersteller. Da Netto zu Edeka gehört, muss der Discounter mitkämpfen. (rah)