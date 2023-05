Elektronische Wegfahrsperre: So geht Aldi gegen Einkaufswagen-Diebstahl vor

Der Discounter Aldi unterbindet den Diebstahl seiner Einkaufswagen – mithilfe einer elektronischen Wegfahrsperre. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/imago/Montage

Beim Einkauf im Discounter oder Supermarkt erweist sich nicht jeder Kunde als ehrliche Haut. Einkaufswagen werden gestohlen. Doch nicht mit Aldi.

Kassel – Je nach Bedarf, erfolgt der Einkaufsgang durch den Discounter oder Supermarkt mit einem Korb oder einem Einkaufswagen. Gerade in letzterem ist reichlich Stauraum vorhanden um Lebensmittel, die den täglichen Bedarf für mehrere Tage abdecken sollen, zu platzieren. Blöd nur, wenn den Märkten immer wieder diese Einkaufswagen abhandenkommen. Das will sich Discounter Aldi nicht bieten lassen – und setzt auf eine elektronische Wegfahrsperre gegen Diebstahl.

Kampf dem Einkaufswagen-Diebstahl: Discounter Aldi setzt auf elektronische Wegfahrsperre

Das Besondere beim Vorgehen von Discounter Aldi, der mittlerweile auch auf einen Lieferservice setzt, gegen den Einkaufswagen-Diebstahl: die Methode respektive die Umsetzung fällt den meisten Kunden nicht einmal auf. Konkret handelt es sich hierbei um Magnetstreifen, welche an der Grenze des Marktgeländes die Wegfahrsperre auslösen.

Wird diese ausgelöst, blockieren die Räder des Einkaufswagens – und dieser lässt sich nicht mehr so gut schieben. Um die einmal gesperrten Einkaufswagen wieder zu entsperren, verfügt der Teppich im Eingangsbereich von Aldi-Filialen über entsprechende Magnetrillen. So können die blockierten Räder des Einkaufswagens entsperrt werden – und Kunden des Discounters können ihren Einkauf ganz ohne Probleme vornehmen.

Aldis elektronische Wegfahrsperre erschwert Langfingern das Klauen von Einkaufswagen

Laut chip.de würde Discounter Aldi, der sich mit neuer Konkurrenz in Form von 7-Eleven konfrontiert sieht, bereits seit 15 Jahren auf diese elektronische Wegfahrsperre setzen. Ein System, das sich bewährt hätte. „Auf dem Parkplatz oder in der Tiefgarage von Aldi kann man den Einkaufswagen ganz normal rollen“, so ein Insider gegenüber dem Portal. Der Einkaufswagen dürfe bei Aldi grundsätzlich „nicht außerhalb des Grundstücks getragen werden“.

Wollen Aldi-Kunden mit dem Einkaufswagen im Gepäck doch das Gelände verlassen, setze die Wegfahrsperre ein. Dann lasse er sich nur noch mit reichlich Mühe weiterschieben. Aldi verfügt also über eine Methode, die es Langfingern zumindest erschwert, einen Einkaufswagen vom Discounter mitgehen zu lassen. Doch ist der „Warenwert“ eines Einkaufswagens dieses Risiko überhaupt wert?

„Schrottwert“ von „zwei bis drei Euro“: Gestohlene Einkaufswagen bringen beim Altmetallhändler nicht viel ein

Zunächst einmal ein Blick auf die reinen Fakten. Pro Jahr würden in Deutschland 100.000 Einkaufswagen verschwinden, berichtet die Neue Westfälische. Dabei seien jedoch nicht immer kriminelle Energien am Werk. „Ich gehe davon aus, dass es meist aus Transportgründen ist, die Kunden damit also ihre Einkäufe nach Hause bringen wollen“, wird Frank Horst in diesem Kontext von der Neuen Westfälischen zitiert.

Der Leiter des Forschungsbereichs Inventurdifferenzen beim EHI Retail Institute in Köln gehe davon aus, dass manch einer den Einkaufswagen auch für Umzüge zweckentfremden würde. Doch die meisten Wagen würden letztlich wieder zurückkommen. Je nach Ausstattung würde ein Einkaufswagen in der Regel zwischen 120 und 200 Euro kosten. Einen einzelnen zum Altmetallhändler zu bringen, würde sich hingegen nicht lohnen. Der „Schrottwert“ belaufe sich auf „vielleicht zwei bis drei Euro“. Doch selbst das weiß Aldi zu unterbinden – mit seiner elektronischen Wegfahrsperre. (han)