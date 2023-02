Die schönsten Ziele einer Kreuzfahrt über die Ostsee 2023 ab Kiel und Warnemünde

Von: Andree Wächter

Teilen

Rostock mit Warnemünde und Kiel sind Häfen für Kreuzfahrtschiffe. Auf ihnen lässt sich die Ostsee mit ihren vielen Anrainern erkunden.

Warnemünde – Wenn man das Wort Kreuzfahrt hört, denken viele an das Traumschiff, Sonne, 30 Grad Außentemperatur oder auch an Mittelmeer und Karibik. Doch es gibt noch viele weitere lohnenswerte Ziele. Die Ostsee ist ein oft unterschätztes Reiseziel. Besonders für die Norddeutschen gibt es einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: die Anreise. Die Häfen in Kiel, Rostock mit dem Stadtteil Warnemünde sind in wenigen Stunden per Auto oder Bahn erreichbar. Stundenlanges Fliegen, am Schalter warten oder von einem Streik überrascht zu werden entfällt.

Kreuzfahrt auf der Ostsee: Das sind die Ziele im Sommer 2023 im Überblick

Die bekannten Anbieter wieder Aida, TUI Mein Schiff, MSC, Disney und Costa haben Angebote für eine Kreuzfahrt über die Ostsee. Der Reisende kann in wenigen Tagen sehr viele Länder und Städte Nordeuropas sehen. Ein beliebtes Ziel kann aktuell nicht angesteuert werden: St. Petersburg, wegen des Ukraine-Kriegs. Auch ohne die berühmten Ballettaufführungen und dem Kunstmuseum Eremitage lohnt sich ein Besuch der anderen Traumstädte an der Ostsee.

Das Kreuzfahrtschiff „Aidadiva“ läuft in den Hafen von Rostock Warnemünde ein. Von dort aus fährt es über die Ostsee. © Jens Büttner/dpa/Archiv

Geheimtipp: Sollte St. Petersburg irgendwann wieder angefahren werden, unbedingt darauf achten, dass man dort zwei Tage ist. „Liegt das Kreuzfahrtschiff nur wenige Stunden dort im Hafen, hat man kaum Zeit, die Stadt zu erkunden“, sagt Thorsten Castle von Onbordradio gegenüber kreiszeitung.de.

Ziele einer Kreuzfahrt über die Ostsee 2023 ab Kiel, Rostock und Warnemünde

Danzig (Gdingen/Polen) war aufgrund ihrer günstigen Lage an der Küste eine wichtige Handelsstadt. Tipp: Ein Besuch im Yachthafen und des nah gelegenen Krantors. Der Krantor ist das Wahrzeichen Danzigs und ein schönes Fotomotiv der einstigen Hansestadt.

Visby (Schweden) hat die einzige mittelalterliche Stadtmauer in Skandinavien. In der Stadt können viele Kirchen besichtigt werden. Rund 15 Autominuten entfernt steht das Originalgebäude der Villa Kunterbunt, bekannt aus Pippi Langstrumpf.

Stockholm (Schweden), die Landeshauptstadt ist auf 14 Insel erbaut. Dort verschmelzen königliche Pracht mit historischem Charme und moderner Architektur.

Helsinki (Finnland), das Wahrzeichen der finnischen Hauptstadt ist der Dom. Er befindet sich in Hafennähe und ist kostenfrei zu besichtigen. Sportfans werden einen Abstecher ins 1938 erbaute Olympiastadion machen.

Tallin (Estland), in der Hauptstadt lohnt sich ein Besuch in der Altstadt und in Alexander-Newski-Kathedrale.

Memel (Klaipeda/Litauen), ein Spaziergang durch die Altstadt Klaipedas mit den zahlreichen hübschen Fachwerkhäusern aus dem 17. bis 19. Jahrhundert ist empfehlenswert. Tipp: In der Altstadt gibt es gute Cafés.

Karlskrona (Schweden), im dortigen Hafen lassen sich Bastione, Magazine und das Polhem Dock von 1724 besichtigen. Der Hafen Karlskrona ist, zusammen mit anderen historischen Gebäuden der Stadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe.

Reiseziele an der Ostsee: Hier kann im Sommer 2023 eine Kreuzfahrt gemacht werden

Doch nicht nur im Ausland locken an der Ostsee spannende Reiseziele: Warnemünde hat neben dem Hafen für Kreuzfahrtschiffe noch mehr zu bieten. Wer etwas früher anreist, sollte den Leuchtturm besichtigen oder einen Abstecher zum Fischmarkt machen. Kiel ist bekannt für die Kieler Woche, dem weltgrößten Segelsportereignis. Auf der Hafenpromenade spazieren ganzjährig Touristen wie Einheimische.

Kopenhagen (Dänemark) hat als Wahrzeichen die kleine Meerjungfrau am Hafen. Das Schloss Amalienborg ist im Besitz der dänischen Königsfamilie und dient als Residenz. Wenn die Königin anwesend ist, stell die tägliche Wachablösung der Garde um 12 Uhr auf dem Schlossplatz ein besonderes Spektakel dar. Etwas außerhalb liegt der Botanischen Garten mit seinen über 13.000 Pflanzen.

Tipps für die erste Kreuzfahrt über die Ostsee: Nicht alle Ziele sind erreichbar

Nicht alle oben aufgeführten Ziele steuern die Kreuzfahrtschiffe von Aida, Mein Schiff, Costa & Co bei jeder Reise an. Bei der Auswahl der Route sollten sich die Urlauber vorher überlegen, welche Ziele es im Sommer 2023 unbedingt sein müssen. Auch für das relativ kleine Fahrgebiet Ostsee gibt es einen bunten Strauß an Angeboten. „Wenn Sie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt buchen, kann es sinnvoll sein, sich in einem Reisebüro beraten zu lassen, um nicht von den ganzen Online-Angeboten erschlagen zu werden“, sagt Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Außerdem ist es für viele Reisende aus Deutschland wichtig, dass sie sich an Bord auf Deutsch verständigen können. Dann fühlen sich die Gäste vor allem bei den deutschsprachigen Reedereien wie Mein Schiff, Aida, Phoenix Reisen und Nicko Cruises wohl. Sind Fremdsprachen kein Problem, hat man mehr Auswahl, darunter Anbieter wie MSC, Costa, NCL oder Royal Caribbean. Auch auf den internationalen Kreuzfahrtschiffen spricht ein Teil der Crew deutsch.

Für den Anfang: Mini-Kreuzfahrt zum Testen

Zugegeben, eine Kreuzfahrt ist nicht die Urlaubsform für jedermann. Um zu testen, ob eine Kreuzfahrt über die Ostsee eine Option ist, gibt es Mini-Kreuzfahrten. Sie dauern meist drei Tage. Von Kiel aus kann man nach Oslo fahren und abends wieder zurück, oder eine Nacht in der norwegischen Hauptstadt bleiben.