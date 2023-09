Die lebensgefährliche „Hot-Chip-Challenge“ auf TikTok

Teilen

Ein 14-Jähriger stirbt in Massachusetts, als er an der „Hot-Chip-Challenge“ auf TikTok teilnimmt, bei der er einen extrem scharfen Chip essen muss. © imago-Rudolf Gigler/Montage: HEADLINE24

Ein 14-Jähriger stirbt in Massachusetts, als er an der „Hot-Chip-Challenge“ auf TikTok teilnimmt, bei der er einen extrem scharfen Chip essen muss. Was beim Verzehr scharfer Lebensmittel zu beachten ist, erfahren Sie hier:

Mehr zum Thema Tödliche Tortilla auf TikTok – die lebensgefährliche „Hot-Chip-Challenge“

Seit Wochen kursiert auf der Social-Media-Plattform TikTok die „Hot-Chip-Challenge“. Auch in Deutschland gab es bereits medizinische Notfälle im Zusammenhang mit der Challenge. In Euskirchen ereignet sich erst vor zwei Wochen ein Vorfall, als Fünftklässler einer Gesamtschule den scharfen Tortilla-Chip essen und danach mit Atemnot ins Krankenhaus müssen.

Alles über die potenziell lebensgefährliche „Hot-Chip-Challenge“ bei TikTok – und was beim Verzehr extrem scharfer Lebensmittel zu beachten ist – verrät HEIDELBERG24.

Nicht neu ist, dass Chips immer wieder aus gesundheitlichen Gründen in der Kritik stehen. Dass aber der Verzehr von nur einem superscharfen Chip tödlich enden kann, wie bei der TikTok „Hot-Chip-Challenge“, ist durchaus neu und sorgt für Aufmerksamkeit und Sorge: Ab wann wird Schärfe (lebens)gefährlich? (mko)