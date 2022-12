Die elektronische Krankmeldung: Das ändert sich 2023 für gesetzlich Krankenversicherte

Von: Teresa Knoll

Die elektronische Krankmeldung: Das ändert sich 2023 für gesetzlich Krankenversicherte © dpa/Bernd Weißbrod

Die elektrische Krankmeldung soll den Prozess der Krankmeldung vereinfachen. Lesen Sie hier, wie das funktioniert und welche Schwierigkeiten es dabei noch gibt:

Kopf schmerzt, Nase ist dicht, Hals kratzt: Es ist eh schon anstrengend, sich zum Arzt schleppen zu müssen, wenn man krank ist. Und dann bekommt man auch noch drei Zettel ausgehändigt, die alle irgendwo hingeschickt oder verstaut werden müssen. Aber wenn man sich bei seinem Arbeitgeber rechtzeitig krankschreiben will, führt daran kein Weg vorbei.

HEIDELBERG24 verrät, wie das neue Verfahren die Krankmeldung vereinfachen soll und welche Startschwierigkeiten es bisher noch gibt.

Grundsätzlich sind Arbeitnehmer verpflichtet, ihrem Arbeitgeber ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Der Chef darf aber schon ab dem ersten Tag eine fordern. Bisher funktioniert das so, dass Arbeitnehmer drei Zettel vom Arzt ausgehändigt bekommen: Einen für die eigenen Unterlagen, einen, der an den Arbeitgeber und einen, der an die Krankenkasse geschickt werden muss. (resa)