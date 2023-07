DHL-Kunde „tierisch angepisst“ wegen aufgerissenem Paket: „War Randale-Ralle im Dienst?“

Von: Karolin Schäfer

Bei der Zustellung von Paketen kann einiges schiefgehen. Ein Paket kommt bei einem DHL-Kunden aufgerissen an. Doch das ist nicht das einzige, was ihn ärgert.

München – Viele werden es kennen: Man wartet geduldig auf das lang ersehnte Paket und wenn es endlich klingelt, ist die Freude groß. Das ist aber nicht immer der Fall. Hin und wieder kommen Pakete bei Empfängern völlig zerfetzt an. Nun enttäuschte der Paketdienstleister DHL erneut einen Kunden.

DHL-Kunde tobt bei Facebook: „Habt ihr wieder nen Klaufuchs unter euch?“

„Na liebe DHL Paket habt ihr wieder nen Klaufuchs unter euch?“, schimpfte der Kunde bei Facebook. „Und dieser hat in meinem Paket nicht das gefunden, was er erhofft hat? Oder war Randale Ralle heute im Dienst?“, fuhr er fort. Auf den Fotos ist ein aufgerissenes und ziemlich demoliertes Paket zu sehen. Womöglich wollte der Zusteller mal nachschauen, was sich in dem Karton befindet. Immer wieder streiken Beschäftigte und fordern mehr Gehalt.

Bei einem DHL-Kunde wurde offenbar das Paket aufgerissen. © Screenshot @Freddy Thierbach

Doch das ist nicht das einzige, worüber sich der DHL-Kunde ärgert. „Auf jeden Fall finde ich es schäbig, so ein Paket aus einer eurer Paketboxen holen zu dürfen“, klagte er. Wie der Mann schilderte, war er 20 Minuten zur Packstation unterwegs, obwohl auch in seiner unmittelbaren Umgebung eine steht.

DHL-Kunde „tierisch angepisst“ über aufgerissenes Paket

Der Anblick des aufgerissenen Pakets brachte das Fass dann offenbar zum Überlaufen. „Mit freundlichen Grüßen, ihr tierisch angepisster Kunde“, beendete er seinen Facebook-Post. DHL äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall unter dem Beitrag.

Bleibt zu hoffen, dass die in dem Paket enthaltene Ware unbeschädigt geblieben ist und der Kunde in Zukunft mehr Glück bei seinen Zustellungen hat. Eine unglückliche Erfahrung hat vor Kurzem eine DHL-Kundin gemacht, die womöglich an den unverschämtesten Paketboten überhaupt geraten ist. Kann ein Paketbote die Sendung nicht zustellen, wird sie oft an einem vorab festgelegten Ablageort hinterlegt. Das läuft bei der Post aber nicht immer wie gewünscht. (kas)