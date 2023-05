Deutschlandticket startet: Bahn äußert sich zu Server-Problemen am 1. Mai

Von: Pauline Wyderka

Viele Kunden können das Deutschlandticket wegen Server-Problemen nicht buchen. Lesen Sie hier, was die Bahn zu der Überlastung des Systems sagt:

Der Mai hat begonnen. Und mit ihm gilt endlich das langersehnte Deutschlandticket – auch 49-Euro-Ticket genannt. Zum Start erleben jedoch auch in Baden-Württemberg zahlreiche Bahnfahrer und solche, die es werden wollen, Probleme bei der Buchung. So können sie über Stunden und teilweise Tage kein Ticket buchen, da die Server überlastet sind.

HEIDELBERG24 verrät, was die Deutsche Bahn zu den Server-Problemen bei der Buchung des Deutschlandtickets zu sagen hat.

Mehr als drei Millionen Menschen haben sich ihr Deutschlandticket bereits geholt, laut Zahlen, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vorliegen. Von ihnen sollen ganze 750.000 bisher gar kein Nahverkehrs-Abo besessen haben, sie sind also quasi Neukunden. (paw)