Ob drinnen oder draußen: Mit diesen Tipps genießen Sie den Frühling

Von: Karolin Schäfer, Johannes Nuß, Nadja Austel

Ein Tagesausflug oder ein Urlaub auf einer der Ostfriesischen Inseln lohnt sich. © Sina Schuldt/dpa/Archiv

Im Frühling ist das Wetter in Deutschland eher wechselhaft. Doch mit diesen Ausflugs-Ideen genießen Sie die länger werdenden Tage im Norden.

Hannover/Bremen – Mit dem Beginn des kalendarischen Frühlings am 21. März hat die Zeit der wärmeren Tage begonnen. Obwohl das Wetter oft unbeständig sein kann, mit Regen, Sonnenschein oder sogar Schneefall im Wechsel, sorgen die längeren Sonnenstunden für gute Laune und motivieren dazu, die Freizeit in der freien Natur zu genießen – auch im Norden.

Ausflugstipps im Frühling: In den Gärten und Parks rund um Bremen

Bis zur Rhododendronblüte Ende April ist zwar noch Zeit, aber im Rhododendronpark in Bremen sprießt es auch jetzt schon bunt. Frühblüher wie Kornel-Kirsche, Schneeglöckchen, Krokusse und Lenzrosen sind auf dem 46 Hektar großen Gelände zu bewundern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber erwünscht.

Ausflugsorte für Pflanzen- und Naturliebhaber

Rhododendronpark in Bremen

in Bremen Wild- und Freizeitpark Ostrittrum

Ostrittrum 24 „Nordpfade“ im Landkreis Rotenburg

im Landkreis Rotenburg Zoo in Osnabrück

In der Wildeshauser Geest südlich von Oldenburg hat der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum geöffnet. Zu sehen sind einheimische Wildschweine und Hirsche, aber auch exotische Berberaffen.

Bei den Nashörnern im Zoo Osnabrück ist Nachwuchs zu beobachten. © Friso Gentsch/dpa

Im Landkreis Rotenburg sind die 24 „Nordpfade“ bewanderbar, die der Landkreis Rotenburg eingerichtet hat. Zwischen 6 und 32 Kilometer sind die gut beschilderten Wege durch Wälder, Moore und Heide lang. Eine interessante Route führt am Haus des Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007, „Tadellöser und Wolff“, „Echolot“) vorbei.

Auch der Zoo in Osnabrück lockt im Frühling die Besucher an. Dort ist seit Anfang März bei den Nashörnern der Nachwuchs zu bestaunen. Das Kälbchen mit dem Namen Lisbeth ist am 19. Februar von Mutter Amalie zur Welt gebracht worden. „Wenn sie nicht bei Amalie trinkt, flitzt sie neugierig mit wackelndem Schwänzchen durch die Innenanlage“, erzählt ein Tierpfleger. Die Ohren wirken an dem kleinen Tier besonders groß. Tatsächlich können Breitmaulnashörner sehr gut hören, aber nicht so gut sehen.

Tipps für den Frühling im Norden: Wattenmeer und Ostfriesische Inseln warten

Auf den Ostfriesischen Inseln, wo zu Ostern der Saisonstart bevor steht, schwankt die Buchungslage noch von Insel zu Insel. „Einige sind bereits sehr gut gebucht, andere berichten wiederum von einem zurückhaltenden Buchungsverhalten aufgrund von Corona“, sagte der Marketingleiter der Ostfriesischen Inseln GmbH, Marc Klinke. Ein Kurzausflug über Ostermontag kann sich also noch lohnen, auch das Wattenmeer wartet auf eine Wattwanderung.

Tipps für den Frühling in Niedersachsen: Lüneburger Heide und der Harz locken Tagesausflügler

In der Lüneburger Heide liegt die Auslastung in den Osterferien bei 70 Prozent, wie der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch, sagte. „Wir haben gute Vorausbuchungen, die über dem Rekordjahr 2019 liegen“, sagte er. Zudem sei Ostern ein starkes Kurzfristgeschäft, viel hänge vom Wetter ab.

Für die Orte im größten norddeutschen Mittelgebirge, dem Harz, ist die Buchungslage unterschiedlich. Einige Orte wie Wernigerode, Stolberg, Blankenburg oder Osterode sind laut dem Harzer Tourismusverband schon gut gebucht. „Da wird es für größere Gruppen schon etwas schwierig, noch eine freie Unterkunft zu finden“, sagte eine Sprecherin. An anderen Orte wie Bad Lauterberg, Thale, Braunlage und Goslar sowie im Oberharz gebe es hingegen noch Kapazitäten in allen Kategorien. Aber auch ein Tagesausflug zum Wandern in den Harz lohnt sich.

Ausflugstipps im Frühling: Heide Park in Soltau lockt mit 40 Attraktionen und Shows

Im Tierpark Nordhorn gibt es die neugeborenen Vierlinge einer Zwergziege zu bestaunen: Die gerade einmal drei Wochen alten Zwergziegen lassen sich bei Bocksprüngen beobachten, die zwei gestreiften Frischlinge der Wildschweine wühlen mit ihren Nasen tief im Schlamm. Im Winter wurden, wie in anderen Parks und Zoos, Gebäude und Zäune erneuert und ausgebessert. Auch wurde die Zeit genutzt, um Großprojekte wie den Bau der Marderlandschaft voranzubringen, berichtet Geschäftsführer Arne Vaubel.

Der Serengeti Park lockt: Im Mai kommen 100 Lodges dazu, damit steigt die Kapazität auf insgesamt 1600 Betten in der Freizeiteinrichtung. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archiv

Fahrgestelle in luftiger Höhe locken nach fünfmonatiger Winterpause in den Heide Park Soltau. Fast 40 Attraktionen und Shows warten in Norddeutschlands größtem Freizeitpark an auf Gäste.

Frühling in Niedersachsen: Serengeti Park präsentiert 100 neue Lodges

Der Trend zum Urlaub im Inland hält an, viele Lodges im Serengeti Park in Hodenhagen in der Südheide sind zu den Ferienzeiten gut gebucht, zudem holen Schulklassen die in der Corona-Zeit ausgefallenen Fahrten nach. „Wir blicken optimistisch in die Saison“, sagte eine Sprecherin des Parks. Im Mai kommen 100 Lodges dazu, damit steigt die Kapazität auf insgesamt 1600 Betten. „Viele Urlauber halten bei uns auch für eine Nacht auf der Durchreise an.“

Mit ihrem traditionellen Ostereiermarkt stimmen sich die Mitglieder des Wendländischen Ostereierkreises am Wochenende im Rundlingsmuseum Wendland wieder auf den Frühling ein. Neben Hühner- und Enteneiern sind auch Straußen- und Wachteleier zu sehen, bemalt und verziert mit Aquarell- oder Ölmalerei, mit Kratz- oder Blütentechnik. Die Besucher können sich außerdem auf gedrechselte Eier, auf Keramik und florale Osterdekorationen freuen.