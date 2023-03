Deutscher Schuh-Gigant Reno meldet Insolvenz an

Von: Pauline Wyderka

Nächster bekannter Schuhhändler in Bedrängnis – Reno meldet Insolvenz an (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Nach zahlreichen weiteren Traditionsunternehmen in Deutschland, meldet auch der beliebte Schuhhändler Reno Insolvenz an. Lesen Sie hier mehr:

Ist es nach fast 50 Jahren das Aus für den deutschen Schuhhändler Reno? Nach zahlreichen anderen Schuhhandelsketten meldet nun auch die Muttergesellschaft des Schuhhändlers aus Osnabrück, Reno Schuhcentrum GmbH, Insolvenz an. Das schreibt die WirtschaftsWoche am 28. März 2023. Demnach sei am selben Tag vom Amtsgericht Hameln ein vorläufiges Insolvenzverfahren angemeldet worden. Vorläufiger Insolvenzverwalter sei Jurist Immo Hamer von Valtier.

Auf der Branche scheint aktuell ein Fluch zu lasten. Zahlreiche Schuhgrößen meldeten in den letzten Monaten Insolvenz oder Schutzschirmverfahren an. (paw)