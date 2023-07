Deutsche Post stellt beliebten Service ein – „Müssen auf die Entwicklung reagieren“

Von: Bjarne Kommnick

Die Deutsche Post stellt die unadressierten Sendungen von „Einkaufaktuell“ im kommenden Jahr ein. © Christian Ohde / imago

Die Deutsche Post kündigt das Aus eines beliebten Werbeprodukts an. Das landet jeden Samstag in Millionen von Briefkästen. Schon bald ist damit Schluss.

Bonn – Die Deutsche Post AG hat beschlossen, die regelmäßigen Sendungen von „Einkaufaktuell“ einzustellen. Ab dem 1. April 2024 soll Schluss für das Werbeprospekt sein, wie ein Sprecher der DHL Group, die zuletzt das Deutsche Post aus ihrem Namen gestrichen hatte, am Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte. Seit 20 Jahren landet die Postwurfsendung in bis zu 18 Millionen Haushalten. Schon bald müssen Verbraucher auf die Werbeangebote und das TV-Programm in Papierform verzichten.

Aktiengesellschaft Deutsche Post Hauptsitz Bonn Mitarbeiterzahl 600.000 (31. Dezember 2022) Gründung 2. Januar 1995, Deutschland

„Immer weiter sinkende Werbeausgaben“: Deutsche Post stellt „Einkaufaktuell“ ein

Grund dafür seien laut dem Sprecher der Deutschen Post, die „drastisch gestiegenen Kosten und immer weiter sinkenden Werbeausgaben von Unternehmen für Prospektwerbung“. Unter anderem hätten Inflation, höhere Energie- und Papierpreise sowie steigende Personalkosten die Produktion und den Vertrieb des Produkts stark verteuert.

Die Übergangfrist bis in das kommende Jahr hinein soll Geschäftskunden die Anpassung ihrer Werbestrategie erleichtern, wie Marketingchef Benjamin Rasch in einer Pressemitteilung erklärte: „Physisches Dialogmarketing bleibt weiterhin wichtiger Bestandteil des Deutsche Post-Geschäfts“.

„Fällt uns nicht leicht“: Deutsche Post verzichtet auf beliebtes Werbeprospekt

Demnach dürften Verbraucher zwar weiterhin Werbung und Angebote in Form von Papier von anderen Unternehmen bekommen, nur eben nicht mehr das bekannte Werbeprospekt. „Print behält seine Daseinsberechtigung im Werbe-Mix“, so Rasch.

In diesen Regionen versendet die Deutsche Post das Werbeprospekt „Einkaufaktuell“ bis 1. April 2024 Flensburg Kiel Lübeck Hamburg Weser/Ems Hannover/Braunschweig Berlin Münster/Osnabrück Ostwestfalen Ruhr/Lippe Niederrhein Ruhr Rheinland Kölner Bucht Koblenz Rhein/Main Rhein/Neckar Karlsruhe Stuttgart Regensburg Leipzig München

„Die Einstellung unseres lange Zeit erfolgreichen Produkts Einkaufaktuell fällt uns nicht leicht“, so Rasch. Jedoch müsse das Unternehmen auf die Entwicklungen reagieren, „dass insbesondere der stationäre Handel die Ausgaben für klassische wöchentliche Prospekte zur Handelswerbung reduziert.“ Zuletzt hatte die Post einen Antrag eingereicht, die Porto-Kosten für Verbraucher zu erhöhen.

Aus von „Einkaufaktuell“ – eine kleine Entlastung für Postboten

Das Werbeprospekt wurde 2003, also vor 20 Jahren, eingeführt und habe sich seit laut Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse zu einer der meistgenutzten Printpublikationen in Deutschland entwickelt. In dem Prospekt finden Lesende regionale Einkaufstipps mit dem aktuellen TV-Programm gebündelt.

„Einkaufaktuell“ werde bislang in 24 Ballungsräumen ausgetragen. Für die Post- und Paketzusteller der Deutschen Post dürfte in den betroffenen Gebieten mit der Maßnahme auch eine – wenn auch nur kleine – Entlastung einhergehen. Denn bislang müssen Postboten am Samstag, unabhängig, ob ein Haushalt Post oder Pakete an diesem Tag bekommt, in jedem Fall das Haus ansteuern, wenn „Einkaufaktuell“ gebucht ist. Ab dem 1. April können Postboten auch am Samstag dann wieder das Haus überspringen, das keine Post oder Pakete erhält, um so etwas Zeit und Aufwand zu sparen.