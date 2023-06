DB Navigator wird deaktiviert: Diese neue Funktion soll der Nachfolger bekommen

Von: Stella Henrich

Die Deutsche Bahn startet eine neue App unter dem Namen „Next DB“. Das Angebot ist in der Testphase und kann derzeit parallel zur DB Navigator App genutzt werden. Die „alte“ App soll 2024 abgeschaltet werden.

Frankfurt am Main ‒ Für die Planung einer Reise ist die App der Deutschen Bahn (DB) eine gute Möglichkeit, die schnellste Zug-Verbindung im Bundesgebiet herauszufinden, ein Handy-Tickets zu buchen und anschließend zu bezahlen. Bislang funktionierte die Suche über den „DB Navigator“. Doch nun bietet das Fahrgastunternehmen seinen Kunden eine weitere App an: die „Next DB“. Doch was kann die neue App, was die alte noch nicht bietet?

DB Navigator wird abgeschaltet: Was bietet die neue App an Mehrwert

Auf ihrer Internetseite verspricht die Deutsche Bahn mit ihrem neuen Angebot „Next DB“ die digitale Zukunft zum Ausprobieren. Das Angebot werde stetig erweitert. „Mit next.bahn.de und dem Next DB Navigator modernisieren wir unsere Systeme und machen uns fit für die Zukunft“, so die DB im Wortlaut. Next.bahn.de und der Next DB Navigator gäben den Kunden einen ersten Einblick in die zukünftigen Vertriebssysteme des Unternehmens. Vorerst können die Kunden beide Webseiten und Apps parallel nutzen. Wann die parallele Nutzung beider Systeme endet, will die Bahn zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Eine alternative Bahn-App macht der Deutschen Bahn in den Punkten Service und Übersichtlichkeit Konkurrenz, unter anderem gibt es einen Deutschlandticket-Filter.

Bislang bietet die alte DB App den Fahrgäste folgende Funktionen:

Bestpreissuche : Der Bestpreis ist der jeweils niedrigste, in der Reiseauskunft ermittelbare Preis des Tages für die ausgewählte Verbindung

: Der Bestpreis ist der jeweils niedrigste, in der Reiseauskunft ermittelbare Preis des Tages für die ausgewählte Verbindung Auslastungsinformationen bei der Sitzplatzsuche und Reservierungen eines Platzes

bei der Sitzplatzsuche und Reservierungen eines Platzes Tickets online oder per App kaufen

online oder per App kaufen Push-Benachrichtigungen zur Reise

zur Reise Aktuelle Wagenreihe : Dabei wird die aktuellen Position aller ICE-, IC/EC-Wagen und der Gleisabschnitt für die Sitzplatzreservierung angezeigt.

: Dabei wird die aktuellen Position aller ICE-, IC/EC-Wagen und der Gleisabschnitt für die Sitzplatzreservierung angezeigt. Komfort-Check-In: Was so viel bedeutet wie Reisen ohne Fahrkartenkontrolle.

Was so viel bedeutet wie Reisen ohne Fahrkartenkontrolle. Meine Reise: Hier ist der abgespeicherte Reiseplan gemeint, der als Favorit angelegt in der App werden kann.

Hier ist der abgespeicherte Reiseplan gemeint, der als Favorit angelegt in der App werden kann. Alternativen zum Ziel: Wer seine Bahn verpasst hat, dem hilft die App direkt mit einem alternativen Ersatzplan weiter.

Bislang gibt es offenbar nur einen wesentlichen Unterschied zwischen der alten und der neuen App. Die Push-Benachrichtigungen sollen bei Next DB „noch intuitiver und einfacher werden“, verspricht die Bahn auf ihrer Webseite. „Wir haben für Sie die digitale Reisebegleitung verbessert und um eine Reisevorschau mit Echtzeitdaten ergänzt.“ Dabei lassen sich die neue Reisevorschau in Echtzeit, Pendlerwidgets und optimierte Benachrichtigungen zur Reise finden.

Die DB Next App verspricht eine neue und übersichtliche Reisevorschau. © Screenshot next.bahn.de

Alle wichtigen Informationen zur Reise finden Kunden laut Bahn nun auf einen Blick in der Reisevorschau. 60 Minuten vor Reisebeginn erscheine im unteren Bereich des Next DB Navigators automatisch eine Information zur gebuchten oder gemerkten Reise. Mit nur einem Klick erhalten Kunden dabei eine detaillierte Reisevorschau, mit Fahrtverlauf, Zug- und Echtzeit-Informationen inklusive der aktuellen Wagenreihung. Einzelne Reiseabschnitte können innerhalb der Reisevorschau mit sämtlichen Details gezielt ausgewählt werden. Um die Push-Benachrichtigungen zu erhalten, müssen die Nutzer der App ein Kundenkonto haben bzw. mit diesem verbunden sein.

DB Navigator wird abgeschaltet: Wann genau, steht noch nicht fest

Die neue App soll laut Bahn stetig erweitert werden. So lassen sich nun zumindest alle digitalen ÖPNV-Tickets für die Verkehrsverbünde bei Next DB anzeigen. Der Ausbau der regionalen Angebote ist angekündigt. Dabei sollen auch internationale Angebote künftig integriert werden. Wann genau die bisherige App endet, steht gegenwärtig noch nicht fest - voraussichtlich aber Anfang kommenden Jahres. Die beiden App-Versionen der Bahn laufen bis dahin parallel. Tickets, die Kunden über den DB Navigator oder bahn.de bereits gebucht haben, können sie laut dem Unternehmen ab sofort auf next.bahn.de aufrufen und bearbeiten. Die App steht im App-Store von Google und Apple zur Verfügung.