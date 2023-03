Bio-Rückruf bei dm: Durchfall und Erbrechen drohen - Salmonellen in Produkt entdeckt

Teilen

Der Drogeriemarkt ruft ein veganes Bio Produkt zurück. © Michael Gstettenbauer/Imago

Viele Menschen fokussieren sich auf eine fleischlose Ernährung. Für ein Produkt, das zum Standard veganer Küche gehört, gibt es aktuell einen Rückruf bei dm.

München - Knoblauch, Zitronensaft, Tahin (Sesampaste) und Kichererbsen zusammenmischen und schon ist der Hummus fertig. Hummus ist ein beliebter Allrounder zu Falafel oder Rohkost und schmeckt ebenso zu anderen Gerichten gut. Die Drogeriemarktkette dm ruft aktuell allerdings aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes eine wichtige Hummus-Zutat zurück.

Lebensmittelrückruf - der Grund ist ein Verdacht auf Salmonellen

Konkret handelt es sich um den Artikel „dm Bio Tahin Sesammus 250 g.“ Betroffen von dem Rückruf sei ausschließlich Ware mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum, informiert das Unternehmen in seiner Lebensmittelwarnung. Weitere Produkte aus dm-Bio-Sortiment seien nicht betroffen. Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen an, dass eine Kontaminierung der Paste mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden könnte. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Ein weiterer aktueller Rückruf gilt für die Mehlsorte einer Firma aus dem Landkreis Uelzen wegen einer giftigen Chemikalie.

Salmonellen-Lebensmittelwarnung gilt nur für ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum

Betroffen von der Salmonellenwarnung ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.02.2025 sowie 25.02.202. Das Mindesthaltbarkeitsdatum lässt sich hier am Deckelrand erkennen. Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt mit genanntem MHD nicht zu konsumieren. Sie können es ungeöffnet oder bereits angebrochen in einen dm-Markt zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. „Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität“, schreibt dm an seine Kundschaft. Man bedauere den Vorfall und entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.