40-Euro-Gutschein für Mitgliedschaft im Sportverein: So bekommt man ihn

Von: Andree Wächter

Mit einem 40-Euro-Gutschein will der DOSB Menschen die Mitgliedschaft in einem Sportverein schmackhaft machen. © Renate Hoyer

Drei Säulen sollen Sportmuffel aktivieren, sich zu bewegen. Herzstück ist ein 40-Euro-Gutschein, wenn man in einen Sportverein eintritt. Die Gutscheine sind limitiert.

Ende Januar sind viele Vorsätze fürs neue Jahr oft schon Geschichte. Zu den Klassikern gehört mehr Sport machen. Seit dem 24. Januar können Sportmuffel einen 40-Euro-Zuschuss bekommen, wenn sie Neumitglied in einem Sportverein werden. Der sogenannte Sportvereinscheck steht für 150.000 Neumitglieder bereit, teilten das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag mit. Das Angebot ist Teil einer Werbekampagne mit dem Slogan „Dein Verein: Sport, nur besser“, die einerseits die Menschen in Deutschland zu mehr Sport sowie Bewegung animieren und gleichzeitig die Sportvereine stärken soll.

Der Gutschein oder Sportvereinscheck ist die erste Säule. In der zweiten Säule sind Fördergelder in Höhe von jeweils 1000 Euro für Aktionen und Kooperationen zur Mitgliedergewinnung, die 4000 Sportvereine beim DOSB beantragen können, enthalten. Ab April soll eine „Bewegungslandkarte“ online gehen, die dann eine einfache bundesweite Suche nach Sportangeboten in der eigenen Region ermöglichen soll.

Der DSOB Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist die regierungsunabhängige Dachorganisation des deutschen Sports. Der DOSB entstand am 20. Mai 2006 durch den Zusammenschluss des Deutschen Sportbundes (DSB) und des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (NOK). Der DOSB vertritt über 27 Millionen Mitgliedschaften in rund 87.000 Sportvereinen und stellt damit die größte Bürgerbewegung Deutschlands dar.

Doch auch Kommunen können in Säule drei mitmachen. Bis zum 28. Februar können sich Kommunen, insbesondere Sport- und Gesundheitsämter, in Kooperation mit mindestens einem ortsansässigen Sportverein über die Antragsplattform des DOSB um Verleihangebote im öffentlichen Raum bewerben. 150 dieser Angebote inklusive Trainingsequipment stehen zur Verfügung. Damit erhalten Bürger einen einfachen und kostenfreien Zugang zu Sportmaterialien im Freien und können sich direkt sportlich betätigen. Eine Auswahl der geförderten Kommunen wird im April von einer Fachjury des DOSB getroffen.

Zum Hintergrund: Die Sportvereine hätten während der Corona-Pandemie viele Mitglieder verloren, deshalb wolle die Bundesregierung nun dafür sorgen, dass die Menschen „wieder mehr Lust auf Bewegung bekommen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

„Die Pandemie hat den Bewegungsmangel in Deutschland noch einmal verschärft und die Sportvereine vor große Herausforderungen gestellt“, sagt DOSB-Präsident Thomas Weikert und ergänzt: „Wir starten nun so richtig durch und gerade die Sportvereinsschecks sind eine tolle Möglichkeit, Sport im Verein auszuprobieren und sich dafür zu begeistern.“

40-Euro-Gutschein: Vereinsmitglied im Sportverein werden

Wer nun die 40 Euro abgreifen möchte, muss sich als neues Vereinsmitglied zuerst registrieren. Im Anschluss kann man den Gutschein downloaden. Jetzt hat man vier Wochen Zeit, den Gutschein bei einem Verein einzulösen – dies geht digital oder als Ausdruck. Sollte der Vereinsbeitrag 40 Euro übersteigen, muss das Neumitglied die Mehrkosten übernehmen. Für Familien gilt: Pro E-Mail-Adresse können bis zu drei Sportvereinschecks heruntergeladen werden, heißt es auf der Webseite.

Die Gutscheine können nur Vereine beim DOSB abrechnen. Sie mindern den Beitrag für die Mitgliedschaft um 40 Euro und diese Summe bekommen die Vereine über den Gutschein erstattet. Vereinen können Gutscheine bis zum 31. August annehmen und müssen ihn bis zum 31. Oktober eingelöst haben.