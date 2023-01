Das wirre Handeln von DAZN: Wer die TV-Rechte hat, sieht sich im Recht

Von: Yannick Hanke

Sport-Streamingdienst DAZN erhöht abermals die Preise. Der Verbraucherschutz schaltet sich ein. In einen schier nicht enden wollenden Wahnsinn. Ein Kommentar.

München/London – Früher war alles besser, heißt es im Volksmund. Oder zumindest anders. Denken sich wohl auch Sport-Fans im Allgemeinen und Fußball-Anhänger im Speziellen in Deutschland. Längst vorbei die Zeiten, in denen durch die Kombination von je einem Pay-TV-Abo und einem Free-TV-Sender der tägliche Bedarf nach Live-Sport abgedeckt werden konnte.

Der Streamingdienst DAZN ist da nur ein Teil einer großen Maschinerie, die unaufhaltsam funktioniert. Funktionieren muss. Denn bei allen Bekundungen, kundenorientiert zu denken und den Nutzern das bestmögliche Angebot sowie Erlebnis bieten zu wollen: Am Ende des Tages ist es die Wirtschaftlichkeit, die antreibt. So geschehen auch bei der Preiserhöhung von DAZN.

Gibt es überhaupt einen Ausweg? Oder hilft wie bei der erneuten DAZN-Preiserhöhung nur noch Galgenhumor?

DAZN agiert nach Angebot und Nachfrage – doch rechtfertigt das die Preiserhöhungen beim Streamingdienst?

Man muss kein Ökonom sein oder Wirtschaftswissenschaften studiert haben, um schon einmal von Angebot und Nachfrage, den Kräften der freien Marktwissenschaft, gehört zu haben. Sie steuern, was Anbieter bereit sind zu produzieren und was Verbraucher bereit sind, dafür zu bezahlen. Ein simpler Grundsatz, den auch die Entscheidungsträger bei DAZN kennen werden. Also dem Streaming-Anbieter, der seine Preise für alle neuen und zurückkehrenden Abonnenten zum 1. Februar 2022 verdoppelt hatte.

Der Streamingdienst DAZN hat seine Preise abermals erhöht. Ob bald ein Geldspeicher her muss, um wie Dagobert Duck durch all die Reichtümer schwimmen zu können? © Lukas Barth/dpa/imago/Montage

Ein halbes Jahr später zog DAZN dann die Abo-Preise für Bestandskunden nach. Gerechtfertigt wurde diese Erhöhung mit dem kostspieligen Erwerb von Ausstrahlungsrechten für prestigereiche Sportinhalte. Damit waren die 1. Bundesliga, die DAZN freitags und sonntags live und exklusiv überträgt, sowie die Champions League gemeint. Hier verfügt der Streamingdienst sogar fast über eine Monopolstellung, lediglich der Amazon-Streamingdienst Prime Video mischt in Deutschland bei der Übertragung der Königsklasse noch mit.

Aber rechtfertigt das wirklich königliche Preise?

Krümel allein machen nicht satt: DAZN will mit exklusiven Fußball-Rechten punkten – andere Anbieter auch

DAZN ist Teil eines Problems, nicht aber das alleinige Problem. Die TV-Rechte für populäre Sportarten, allen voran Fußball, werden zu horrenden Preisen ausgeschrieben. Da macht nur der mit, der es sich finanziell leisten und die Kostendeckung durch ein vermeintlich reichhaltiges Angebot, das von vielen Nutzern in Anspruch genommen wird, garantieren kann.

DAZN zeigt also exklusiv die Champions League, Sky ist der Bundesliga-Samstag vorbehalten, Magenta Sport, das Pay-TV-Angebot der Deutsche Telekom, mischt mittlerweile bei den großen Fußball-Turnieren und der 3. Liga mit. Jeder will ein saftiges Stück vom Kuchen abhaben. Krümel allein reichen nicht.

Sky wurde für Bundesliga-Monopol kritisiert – jetzt teilt man sich das Monopol mit DAZN

Auf nationaler Ebene ist die Bundesliga ein gutes Beispiel, um das Dilemma zu verdeutlichen. Das Kartellamt hatte bei den Rechten von Sky angemerkt, dass diese zu monopolisiert liegen. Die Forderung seinerzeit: die Bundesliga müsse aufgeteilt werden. Das wurde umgesetzt, nun haben Sky und DAZN quasi beide ein Monopol, je nach Wochentag. Ausnahmen bilden die Auftaktspiele bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern.

Wenn die Bundesliga nach der WM-Pause weitergeht, startet das Fußball-Oberhaus mit der Partie zwischen RB Leipzig gegen Bayern München. Tabellendritter gegen Spitzenreiter. Ein Krümel, auf den die ARD setzt. Setzen muss. Um zu zeigen: Wir haben nicht nur die „Sportschau“. Hier werden Highlights serviert. Wer aber vollends live dabei sein möchte, muss für beide Anbieter, also Sky und DAZN, bezahlen. In Zeiten der Inflation und bei stetig steigenden Preisen in nahezu allen Lebensbereichen gar nicht so einfach.

DAZN, Sky und Magenta Sport haben exklusive TV-Rechte – und sehen sich damit im Recht

2026 wird eine Fußball-Weltmeisterschaft erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Eine Idee, für die sich FIFA-Präsident Gianni Infantino rühmt. Er, der medial auch schon mal als „Totengräber des Fußballs“ bezeichnet wird. Mehr Spiele bedeuten auch mehr Übertragungen. Und das wiederum bringt mehr Geld ein. Mehr Geld bedeutet mehr Wohlstand. Für die Entscheidungsträger, nicht aber für die Fans, die mitunter noch immer gewillt sind, Fußballspiele rund um die Uhr zu verfolgen

Weil es ihre Passion ist. Weil sie es sich leisten können. Dafür wird GEZ bezahlt. Sky und DAZN, vielleicht auch noch Magenta Sport, 3. Liga ist schließlich auch nicht verkehrt. Und bei Turnieren möchte man doch auch gerne alles sehen. Freuen tut das natürlich vor allem die Anbieter. Die sich im Recht sehen, weil sie die Rechte haben. Die vielleicht sogar mal wieder die Preise erhöhen. Fünf Euro mehr im Monat, wem tut das schon weh? Fortsetzung folgt.

Sport-Fans wollen ihre Passion live verfolgen – und gehen Übertragungs-Dilemma notgedrungen mit

Fast schon revolutionär wäre es da, wenn auf einen Schlag alle Abos der Anbieter gekündigt würden. Von allen Abonnenten. Aber wie wahrscheinlich ist das? Denn bei allem Klagen über die Kommerzialisierung im Profi-Sport und einer Entwicklung, die utopische Gehälter noch und nöcher zur Folge hat: Wer seinen Sport liebt, seien es Fußball, Basketball, Eishockey oder sonstige Sportarten, der will nur ungern auf die Live-Spiele verzichten.

Und war das früher anders? Nein. Aber durchaus besser.