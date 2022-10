Coronavirus im Winter: Kommt die Maskenpflicht in Restaurants zurück?

Von: Tobias Becker

Die Debatte um eine Maskenpflicht im Winter läuft weiter. Lesen Sie hier, wie es um die Maskenpflicht in Restaurants in Baden-Württemberg steht:

Im Herbst und Winter soll die Gefahr vor dem Coronavirus wieder steigen, warnen einige Experten. Bereits seit 01. Oktober wurde die Verordnung in Baden-Württemberg wieder geändert. Es besteht zudem wohl weiterhin die Möglichkeit, diese Maßnahmen zu verschärfen. Bedeutet das, dass auch in der Gastronomie bald wieder Maskenpflicht herrscht?

echo24.de verrät, wie es um die Maskenpflicht in Restaurants und Hotels in Baden-Württemberg steht.

Die kalte Jahreszeit gilt generell als eine, in der man sich leichter erkälten kann. Auch die Zahlen der Infizierten beim Coronavirus könnten weiter steigen. (tobi)