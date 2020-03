Supermärkte reagieren auf das Coronavirus: Öffnungszeiten angepasst - Fake-News ausgeräumt

News-Ticker zur Einkaufssituation im Land

Die Coronavirus-Pandemie beschäftigt Deutschland und hat massiven Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Wie reagieren Deutschlands Supermärkte auf Covid-19? Alle Infos im News-Ticker.

Das Coronavirus* hat die Bundesrepublik im Griff und auch Einfluss auf die Supermärkte des Landes.

In ganz Deutschland ist es zuletzt vermehrt zu Hamsterkäufen gekommen.

gekommen. Wie reagieren die Supermärkte auf die Corona-Krise?

Update vom 16. März: Im Internet kursieren wilde Gerüchte bezüglich der Reaktion des Einzel- und Großhandels auf die Verbreitung des Coronavirus. Leider werden über Whatsapp und Co. auch falsche Informationen verbreitet. Ein besonders schwerwiegendes Beispiel liefert ein gefälschter Focus-Artikel.

Neue Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka? Fake-News über Schließungen

Neue Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Penny, Netto und Real werden beschrieben. Angeblich seien sie nur noch Montags und Freitags für sehr kurze Zeit geöffnet. Doch dabei handelt es sich schlicht um Fake-News. Aldi reagierte bereits mit einer offiziellen Richtigstellung.

Corona: Schließen jetzt die Supermärkte? Das Gegenteil ist der Fall

Fakt ist, dass jetzt das Gegenteil zu erwarten ist - zumindest in Bayern. Ministerpräsident Söder ruft den Katastrophenfall aus. Während etliche öffentliche Treffpunkte wie Tagungsräume, Schwimmbäder sowie Spiel- und Sportplätze geschlossen werden, kommt dem Lebensmittelhandel eine besondere Rolle zu.

Die Öffnungszeiten der Supermärkte werden im Freistaat ausgeweitet. Die Geschäfte dürfen zwei Stunden länger geöffnet haben. Erst um 22 Uhr müssen sie schließen.

Reaktion auf Coronavirus: Rewe und Penny suchen neue Mitarbeiter - Fake-News „widerwärtig“

Natürlich müssen die Firmen aber auch darauf erst einmal reagieren. Rewe und Penny suchen bereits neue Mitarbeiter. Die Frequenz der Warenlieferung sei erhöht, zusätzliches Personal sei für die Versorgung von Nöten, teilte ein Sprecher mit. Die Fake-News bezeichnete er unterdessen als „zynisch und widerwärtig“.

Corona: Gewerkschaft kritisiert längere Ladenöffnungszeiten

Die Gewerkschaft Verdi äußerte sich ebenfalls zu den Beschlüssen. „Weitere Belastungen durch unnötige Öffnungszeiten gefährden die gesamte Personalbesetzung und damit die Grundversorgung unserer Bevölkerung", schimpfte Sprecher Hubert Thiermeyer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei genügend Zeit zum Einkaufen vorhanden, außerdem leisteten die Beschäftigten im Lebensmittelhandel derzeit Übermenschliches. Nun fühlen sie sich von der Politik außen vor gelassen, da durch die angepassten Öffnungszeiten nicht nur die Arbeitsbelastung steige. Hygienischer Schutz fehle häufig und die Mitarbeiter seien der Gefahr nun sogar noch länger ausgesetzt.

Hamsterkäufe, Engpässe und Notfälle - wie reagieren Deutschlands Supermärkte auf das Coronavirus?

Erstmeldung vom 14. März: München - Die Coronavirus-Pandemie beeinflusst das gesellschaftliche Leben. Nachdem zuletzt bereits Großveranstaltungen abgesagt* und Schulen geschlossen wurden, bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag in einer Videobotschaft an die Bevölkerung, dass auch auf sozialen Kontakt verzichtet werden sollte. Was bedeutet die Corona-Krise für unser Einkaufverhalten?

Coronavirus in Deutschland: Supermarkt-Filialen erleben Nachfrageschub

Die Einschränkungen im sozialen Leben können für den Lebensmitteleinzelhandel aus Sicht von Branchenexperten einen Nachfrageschub auslösen. Da derzeit viele Menschen zu Hause blieben sowie Restaurantbesuche verstärkt gemieden würden „steigt die Nachfrage nach frischen Produkten wie Obst, Gemüse und Fleisch - aber auch Fertiggerichten, weil vermehrt zu Hause gekocht wird“, wie Einzelhandelsexperte Markus Hepp gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betont.

Ein derartiger Nachfrageschub ist in den letzten Tagen auch daran zu erkennen, dass Menschen vermehrt sogenannten Hamsterkäufen tätigen. Müssen sich die Bürgerinnen und Bürger also Sorgen machen, bei künftigen Einkäufen leer auszugehen ? Ein Überblick über die Lage bei Deutschlands Supermarktketten.

Aldi Süd: Die 1.930 Filialen bleiben definitiv geöffnet. Zudem arbeite man daran, „die Warenverfügbarkeit sicherzustellen.“ Gleichzeitig stellte der Discounter-Riese klar, dass es bei vereinzelten Produkten vorübergehend zu Lieferengpässen kommen könnte. Zuletzt wurden bei Aldi Süd etwa Milch, Konserven, Nudeln oder Klopapier knapp.

+ Klopapier gab es bei Aldi Süd zuletzt nur noch in geringen Mengen. © privat

Kaufland: Schließt Kaufland wegen der Coronavirus-Pandemie sämtliche Filialen? Diese Meldung sorgte zuletzt für Schlagzeilen, entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Wie das Unternehmen am Freitagabend richtig stellte, hätten sämtliche Läden auch weiterhin „regulär geöffnet.“

Corona-Krise: DM und EDEKA beschränken Stückzahl bei bestimmten Artikeln

DM: Beim Drogerie-Markt sind die Auswirkungen der Hamsterkäufe offenbar besonders spürbar. In einer Filiale in Pasing hängt sogar eine Kundeninformation aus, welche die Menge an Einkäufen regeln soll. Demnach dürften pro Kunde beispielsweise nur zwei Stück Desinfektionsmittel oder eine Packung Klopapier gekauft werden. DM möchte damit die „Versorgung vieler Haushalte gewährleisten.“

+ In Pasing hat DM für Artikel mit besonders großer Nachfrage die Abgabemengen pro Kunde beschränkt. © privat

Rossmann: Auch bei der Drogeriekette Rossmann ist es zuletzt zu Ausverkäufen gekommen. Diese bezogen sich insbesondere auf Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel.

EDEKA: Auch bei einigen EDEKA-Filialen gibt es derartige Kaufbegrenzungen. Eine Filiale in Sachsen-Anhalt beschränkt die Mengenanzahl pro Kunde auch auf weitere, nicht hygienebezogene Artikel. Die Produkte entsprechen zum Teil dem sogenannten Notfallset, das man laut Experten für Krisenzeiten zu Hause haben sollte. Bei EDEKA wird teilweise auch darauf geachtet, mit Kreditkarte anstelle von Bargeld zu bezahlen, da so das Ansteckungsrisiko* minimiert werden könne.

Coronavirus: Scheuer stellt klar: „Für panische Reaktionen und Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass“

Alles in allem scheinen Deutschlands Supermärkte die Corona-Krise zwar zu spüren, daraufallerdings wohl gut vorbereitet, was Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gegenüber der Bild bekräftigt: „Für panische Reaktionen und Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass. Wir haben im Blick, wie die Versorgung nach und die Produktion in Deutschland funktioniert.“ Sollte sich die Lage allerdings zuspitzen, könnte ein spezieller Notfallplan greifen.

Auch, dass Aldi kein Bargeld mehr möchte, ist kein Grund zur Panik. Ein Kunde flippte deshalb allerdings aus und verlangte eine Erklärung vom Discounter.

Corona-Krise in Deutschlands Supermärkten? Notfallplan Bundeswehr

Sollten nach Polen weitere Nachbarländer Deutschlands die Grenzen schließen, käme es zu Engpässen in der Zulieferung, Dieses müsste die Bundeswehr kompensieren und die Versorgung schließlich gewährleisten. Scheuer spricht in diesem Zusammenhang allerdings von einem „Worst-Case-Szenario“, das vorerst zumindest nicht eintrifft - aber irgendwann wohl eintreffen könnte.

as

Rubriklistenbild: © dpa / Salvatore Di Nolfi