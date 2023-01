Corona in Deutschland: Das müssen Sie bei der Einreise nach dem Urlaub beachten

Pandemie

In Deutschland – und auch in anderen EU-Ländern – gilt, dass Reisende aus China vor Abflug einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen müssen.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind derzeit alle Augen auf China gerichtet, schließlich könnte es doch wieder zu verschärften Einreiseregeln in Deutschland kommen.

Berlin – Die Reiserestriktionen der vergangenen zwei Jahre haben ganz schön an den Verbrauchern geknabbert. Einreise nur mit Test, Nachweis über erste Impfung, Auffrischung und dann auch noch die Booster-Impfung. Es gab viele Einschränkungen und Regeln zu beachten bei Reisen während der Corona-Pandemie. Eigentlich waren diese Regeln zumindest in Deutschland längst Geschichte. Doch die ausufernden Corona-Infektionszahlen in China sorgen für Aufruhr und könnten bald schon wieder Auswirkungen auf die Einreise in Deutschland auch aus anderen Ländern haben. Von Reisen nach China jedenfalls rät die Bundesregierung ab.

Corona in Deutschland: Testpflicht für alle, die aus China in die Bundesrepublik einreisen

Doch, was ist, wenn man in China ist und nach Deutschland zurückreist? Die Bundesrepublik Deutschland hat – genau wie auch andere europäische Länder – für alle, die aus China einreisen, eine Corona-Testpflicht eingeführt. Diese Regel gilt bereits seit dem 9. Januar 2023 und gilt erst einmal bis mindestens 7. April 2023. Denn viele fragten sich bereits: „Sorgt Variante BF.7 aus China für ein Corona-Comeback in Deutschland?“

Die Regel besagt konkret, dass Reisende aus China vor dem Antritt ihrer Reise mindestens einen Antigen-Schnelltest vorlegen müssen. Dieser darf zum Zeitpunkt der geplanten Einreise in Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Dieser darf ebenfalls nicht älter als 48 Stunden sein, allerdings gilt hier der Antritt der Reise als Zeitpunkt und nicht die Einreise. Diese Regel gilt auch für Geimpfte. Kinder unter 12 Jahren müssen keinen negativen Test vorlegen und sind von der Testpflicht befreit.

Für die Kontrolle der Tests sind vor Abreise die Fluggesellschaften zuständig. Sie sind dazu verpflichtet, vor Betreten des Flugzeugs den Test des jeweiligen Passagiers zu checken. Es kann allerdings auch vonseiten der Behörden nach der Einreise eine weitere Testpflicht verhängt werden. Ein Beförderungsverbot besteht allerdings nicht für die Fluggesellschaften.

Corona in Deutschland: Außer bei China besteht für die Einreise aus anderen Ländern in Deutschland derzeit keinerlei Nachweispflicht

Sollte der Test positiv ausfallen, raten die Behörden den Betroffenen, sich sofort zu isolieren. In einigen Bundesländern ist dies noch Pflicht, in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hessen allerdings nicht.

In jedem Falle ist es ratsam, auf einem Flug nach oder von China eine FFP2-Maske zu tragen – zumindest eine medizinische Maske. Dies aus dem Grund, weil für positiv Getestete kein Beförderungsverbot besteht und sie trotzdem in der Maschine sein können. Für die Einreise aus anderen Ländern besteht in Deutschland derzeit keinerlei Nachweispflicht. Ausgenommen von den Regeln für China ist die Sonderverwaltungszone Hongkong.