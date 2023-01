Impfnachweis erforderlich: Weiterhin strenge Corona-Einreiseregeln in den USA

Von: Johannes Nuß

Wer in die USA einreisen möchte, der muss weiterhin eine Corona-Schutzimpfung nachweisen. © IMAGO/Shotshop/Archiv

Eigentlich sollten in den USA die Regeln zur Einreise während der Corona-Pandemie fallen. Doch jetzt wurden die Corona-Einreiseregeln verlängert.

Washington, D.C. – Eigentlich sollten im Januar die Regeln zur Einreise in die USA während der Corona-Pandemie auslaufen. Inzwischen ist aber klar: Der Pflicht zum Nachweis über eine Impfung gegen das Coronavirus wird mindestens drei Monate weiterbestehen. Wer in den kommenden drei Monaten in die USA reisen möchte, der muss weiterhin die vollständige Schutzimpfung gegen Covid-19 vorweisen können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man nicht einreisen darf. Betroffen davon sind auch Transitreisende, also Menschen, die nur das Flugzeug wechseln und danach in ein anderes Land weiterreisen.

Corona-Einreiseregeln verlängert: USA fordern weiterhin Impfnachweis

Wie das Fachportal für Touristik fvw.de berichtet, hat die Transportation Security Administration (TSA) die Regel, nach der die Einreise in die USA nur unter Nachweis einer Corona-Schutzimpfung möglich ist, bis zum 10. April 2023 verlängert. Ursprünglich sollte die Regelung zum 8. Januar 2023 auslaufen. In Anbetracht der Infektionszahlen mit Corona in China ein logischer Schritt. Betroffen davon sind alle Einreisenden in die USA. Die Pflicht für eine Auffrischungsimpfung beziehungsweise Booster-Impfung besteht allerdings nicht.

Die Regelung, dass bei der Einreise ein Impfnachweis erbracht werden muss, gilt in den USA seit November 2021. Damals hatte man nach 20 Monaten erstmals wieder Grenzen in der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Überprüft wird der Impfnachweis von der transportierenden Fluggesellschaft. Kann ein Reisender keine Corona-Schutzimpfung vor der Einreise in die USA vorlegen, so wird er erst gar nicht an Bord gelassen. Nicht betroffen vom Nachweis der Corona-Impfung sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Diplomaten und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Wichtig zu wissen: Wer nicht geimpft werden darf, der muss das vor dem Einsteigen ins Flugzeug nachweisen.

Eine besondere Regel gilt für Einreisende in die USA, die aus China, Hongkong oder Macau kommen. Wie es in dem Bericht heißt, müssen Passagiere aus diesen Regionen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser darf maximal 48 Stunden alt sein, akzeptiert werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests.

Darüber hinaus sind Reisende auch weiterhin dazu verpflichtet, ein Gesundheitsformular auszufüllen und vorzulegen. Das Formular kann über die Webseite des Auswärtigen Amts (AA) heruntergeladen werden. Ratsam ist es dazu, sich über die regionalen Corona-Regeln in den einzelnen Bundesstaaten und Counties zu informieren. Die können untereinander erheblich voneinander abweichen.