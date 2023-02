Gesundheits-Check-ups: Welche Vorsorgeuntersuchungen Rentnern zustehen

Teilen

Ein hoher Cholesterinwert wirkt sich oft negativ auf die Herz-Gesundheit aus. (Symbolbild) © Imago

Welche Untersuchungen und Impfungen ab 50 sinnvoll sind. Auch als junger Mensch sollte man aber schon diese Vorsorgen wahrnehmen.

Hamburg – Gesund zu sein ist gerade im Alter keine Selbstverständlichkeit mehr. Damit man lange gesund bleibt, sollte man regelmäßig zu Voruntersuchungen gehen, um etwaige Krankheiten frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können.

Mehr zum Thema Gesundheit in jedem Alter: Welche Untersuchungen Rentnern zustehen

Welche Vorsorgeuntersuchungen in welchem Alter auch für Rentner von der Krankenkasse übernommen werden, verrät 24hamburg.de hier.Wer sich um seinen eigenen Körper kümmern und für seine Gesundheit sorgen will, der sollte mit der Vorsorge bereits in jungen Jahren anfangen. Frauen steht ab 20 die jährliche Krebsvorsorge beim Frauenarzt zu, sowie ein Test auf eine Chlamydien-Infektion bis 25 und ab 30 eine jährliche Brust- und Hautuntersuchung. Ab einem Alter von 35 Jahren haben sowohl Frauen als auch Männer alle drei Jahre Anspruch auf einen allgemeinen Check-Up sowie ein zusätzliches Haut-Screening. Für Männer ab 45 Jahren gibt es außerdem jährlich die Vorsorgeuntersuchung der Genitalien und Prostata.