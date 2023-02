Chat GPT und NLP: Erste Firmen suchen „Flüsterer“ für Künstliche Intelligenz

Von: Ulrike Hagen

Werbe- und Medienunternehmen schreiben erstmals „AI Prompter“-Stellen aus – gesucht werden also „Flüsterer“ für KI samt Chat GPT und Co. Es wird bald viele Branchen betreffen.

Köln/München – Der Hype um den Chatbot Chat GPT ist faszinierend – und irritierend zugleich. Eine knappe, stichwortartige Frage reicht aus – und die Künstliche Intelligenz (KI) verfasst binnen Sekunden einen Text zum entsprechenden Thema. Das Tool Chat GPT stellt als KI-Programm Lehrer vor eine große Herausforderung – und das Bildungssystem grundlegend auf den Kopf.

Doch auch in der Arbeitswelt müssen wir uns auf rasante Entwicklungen gefasst machen. Erstmals werden nun in Deutschland Stellen als AI Prompt/Prompter – übersetzt: „Souffleure“ bzw. „Souffleusen“ für Künstliche Intelligenz – ausgeschrieben.

Chat GPT und NLP: Erstmals Stellenausschreibungen für KI-„Flüsterer“

„Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir ab sofort einen Artificial Intelligence (AI) Prompter m/w/d“, heißt es auf der Seite der Agentur Palmer Hargreaves. „Du übersetzt die Anforderungen unserer Kunden und Teams in formale Anweisungen für verschiedene KI-Systeme, überwachst die Ergebnisse und verbesserst sie kontinuierlich“. Und auch das Medienunternehmen IPPEN.MEDIA sucht in München eine/n „AI Prompt Redakteur (m/w/d)“.

NLP-Expertin: „Müssen uns an völlig neue Berufsbilder gewöhnen“

Ausschreibungen wie diese werden in Zukunft häufiger zu lesen sein, sagt Professorin Doris Weßels von der Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften in Kiel exklusiv gegenüber kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA. „An diese völlig neuen Berufsbilder müssen wir uns gewöhnen. Auch wir in Kiel diskutieren derzeit, Prompt Engineering- beziehungsweise Prompt Designer-Kurse für unsere Studierenden anzubieten“, erklärt die Professorin für Wirtschaftsinformatik und Expertin für Natural Language Processing (NLP), also jene KI-Techniken, die natürliche Sprache erfassen, mit dem Ziel, sie computerbasiert zu verarbeiten.

Wirtschaftsexperten: BIP-Wachstumspotential von 430 Millionen Euro durch KI

Der erste Impuls vieler – nicht nur technikskeptischer – Menschen ist, in dem Einzug der KI, die durchaus ihre Grenzen hat, in die Arbeitswelt vor allem eine drohende massenhafte Vernichtung von Arbeitsplätzen zu sehen. Dabei verspricht die Technologie auf lange Sicht eine Menge neuer Jobs, jedoch mit komplett anderen Expertise-Anforderungen an die Arbeitnehmer.

Wirtschaftswunder KI: Experten gehen davon aus, dass der Bereich KI im Jahr 2030 rund 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen könnte. © PricewaterhouseCoopers (PwC)

Studien des Wirtschaftsprüfungsriesen PricewaterhouseCoopers (PwC) gehen davon aus, dass beim deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2030 allein aufgrund KI-basierter Innovationen ein Wachstum von 11,3 Prozent möglich ist, das entspricht einem Potenzial von rund 430 Milliarden Euro. Weltweit sehen die Experten sogar ein Wachstumspotenzial von 15,7 Billionen US-Dollar.

Studien zeigen: Erst 4 Prozent aller deutschen Unternehmen setzen KI ein

Das Erstaunliche: Obwohl Künstliche Intelligenz das Thema der Stunde ist, kommt sie bisher praktisch kaum zum Einsatz. Untersuchungen von PwC ergaben: Erst vier Prozent der deutschen Unternehmen setzen KI ein, weitere zwei Prozent sind mit der Implementierung beschäftigt, 17 Prozent planen einen Einsatz oder sind am Austesten von Möglichkeiten. Zu diesen Firmen gehören nun also auch Medienunternehmen. „KI-Redaktionstools, also Assistenzsysteme wie das des Schweizer Start-ups Ella können die Medien- und Contentbranche grundlegend ändern“, erklärt Doris Weßels gegenüber kreiszeitung.de.

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, ganze Branchen zu verändern.

Der Ella News Assistant Re.lease unterstützt als KI-basierte Texterstellungsplattform Redaktionen, indem er Nachrichtentexte aus Agenturquellen automatisiert in Texte umwandelt. Natürlich braucht es dafür Redakteure und Redakteurinnen, die relevante Themen auswählen und die Texte redigieren. Doch Ella wirbt damit, den Zeitaufwand für Routinearbeit von Journalisten und Journalistinnen dadurch um bis zu 50 Prozent zu reduzieren.

„Superspreader“ von Fake News: Chat GPT textet in 80 von 100 Fällen falsche Informationen

Natürlich gibt auch kritische Stimmen. Kein Wunder, denn die KI bringt nicht nur schnelle Ergebnisse, sondern auch (noch) Probleme mit sich: Chat GPT beispielsweise schreibt zwar eigenständige Texte zu nahezu jedem Thema – etwa über die Antike, den Kölner Dom oder sogar die Frage, ob der Chatbot unser Bildungssystem grundlegend verändern könnte.

Aber er ist auch extrem anfällig für Verschwörungstheorien. Zu diesem Schluss kam das Online-Analyseportal NewsGuard. Experimente zeigten, dass Chat GPT oft undifferenziert mit suggestiven Fragen zu aktuellen Themen ⁠— etwa Corona, dem Ukraine-Krieg oder Amokläufen in den USA ⁠— umgeht. Erschreckend: Chat GPT textete in 80 von 100 Fällen falsche Informationen und ist damit ein „Superspreader“ von Fake News.

„Das Grundproblem ist, dass man Chat GPT eben nicht als Suchmaschine verstehen darf, sondern als ein System, das für Ideen und Inspirationen auf Knopfdruck sorgt, aber mehr oder minder frei assoziiert. Darüber hinaus ist der Chatbot nur mit Trainingsdaten und Informationen bis zum Jahr 2021 gefüttert worden. Die jetzige Version ist darum auch nicht für seriösen Journalismus ohne nachfolgenden Faktencheck zu nutzen“, warnt Weßels im Gespräch mit kreiszeitung.de

Künstliche Intelligenz als Game Changer

Dennoch: „KI hat das Potenzial, ganze Branchen zu verändern“, so die Kieler Wissenschaftlerin. Und es bedeutet auch, dass Unternehmen, die sich den neuen Technologien unaufgeschlossen zeigen, Gefahr laufen, von agileren und innovativeren Konkurrenten überholt zu werden. Weßels betont im Gespräch mit kreiszeitung.de aber auch die „neue gesellschaftliche Herausforderung, die notwendige Balance zwischen den Vorteilen der Nutzung und den hoffentlich noch kontrollierbaren Risiken zu finden“.

Und ja, durch KI-Technologien werden auch Arbeitsplätze wegfallen – aber vor allem, weil Maschinen einfache Tätigkeiten übernehmen. Schweizer Forscher der Technischen Universität in Lausanne haben das Automatisierungsrisiko für Hunderte von Berufen analysiert – und berechnet, welche Berufe es besonders treffen könnte.

Es ist eine neue gesellschaftliche Herausforderung, die Balance zwischen den Vorteilen der Nutzung und den hoffentlich noch kontrollierbaren Risiken zu finden.

Das überraschende Ergebnis: Schlachter und Fleischwarenhersteller sind die am meisten gefährdeten Berufe, mit einem Automatisierungs-Risiko von 78 Prozent. Am wenigsten gefährdet sind Physiker und Physikerinnen, mit einem Automatisierungs-Risiko von 43 Prozent. Ebenfalls relativ sicher: Chirurgen, Ärztinnen, Ingenieuren, aber auch Pilotinnen und Fluglotsen. Unsichere Berufe sind dagegen Kassierer, Tellerwäscher, Taxifahrerinnen und Models. Wer hätte das gedacht.