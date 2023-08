Deutschland zieht Cannabis-Legalisierung wohl durch – wie sieht es in anderen Ländern aus?

Von: Sandra Sporer

Cannabis-Konsum soll in Zukunft auch in Deutschland legal sein. Einige Länder gehen sogar noch weiter und erlauben auch den Verkauf.

München – Wenn der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis auch durch den Bundestag und Bundesrat kommt, ist der Besitz kleiner Mengen von Cannabis in Zukunft in Deutschland legal. Auch ist es dann erlaubt, Cannabis für den Eigenbedarf anzubauen. Anbau, Konsum und Besitz unterliegen jedoch nach wie vor strengen Regeln. In anderen Ländern ist Cannabis schon länger legal. Teils ebenfalls nur der Besitz und Anbau für private Zwecke, in manchen Ländern wie zum Beispiel Kanada ist sogar der Verkauf der Droge legal möglich.

Cannabis: Vollständige Legalisierung gibt es nur in wenigen Ländern.

Die Zahl der Länder, die Cannabis vollständig legalisiert haben, ist jedoch relativ klein. In diesen Ländern ist es erlaubt, Cannabis zu besitzen, konsumieren, anzubauen und zu verkaufen:

Kanada

Uruguay

USA (nur in einzelnen Bundesstaaten)

Das heißt jedoch nicht, dass es in diesen Ländern keinerlei Auflagen hinsichtlich Cannabis gibt. So gibt es nach den Informationen auf der Webseite der Anwaltskanzlei Luther immer geltende Altersgrenzen, sowie teils auch Obergrenzen für Anbau, Besitz und Erwerb.

Medizinisches Cannabis ist bereits in vielen Ländern zugelassen

Dem gegenüber steht in anderen Ländern eine sehr eingeschränkte Form der Legalisierung, bei der Cannabis nur zu medizinischen Zwecken gekauft und konsumiert werden darf. Die Droge kann nämlich nicht nur zu Genusszwecken genutzt werden, sondern auch zur Schmerzbehandlung.

„Als mögliche Einsatzgebiete für cannabisbasierte Medikamente gelten derzeit insbesondere chronische Nervenschmerzen (neuropathische Schmerzen), Spastik (langandauernde Muskelverkrampfung) bei Multipler Sklerose sowie Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen bei Krebserkrankungen unter Chemotherapie“, schreibt etwa die Deutsche Schmerzgesellschaft auf ihrer Webseite. Sie warnt jedoch auch, dass Cannabis kein Wundermittel gegen chronische Schmerzen ist.

In Deutschland gibt es noch keine Legalisierung von Cannabis - das ändert sich aber vielleicht bald. In anderen Ländern ist die Droge schon länger legal. © Christian Ohde/IMAGO

Der Einsatz von medizinischem Cannabis ist in Deutschland schon seit 2017 legal. Auch in Norwegen, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Finnland, Schweden, Brasilien und Argentinien ist medizinisches Cannabis erlaubt.

Deutschland und einige andere Länder haben eine Cannabis-Legalisierung mit Einschränkungen

Einige Länder gehen denselben Weg, den auch Deutschland nun einschlagen möchte. In diesen Ländern ist es erlaubt, die Droge in gewissen Mengen zu besitzen und zu konsumieren sowie für den Eigenbedarf anzubauen. Das ist zum Beispiel in Spanien der Fall und auch in Malta, Luxemburg und Portugal. Aber nicht alle Länder sind so offen. In einigen steht auf Cannabis-Konsum sogar die Todesstrafe.

So gut wie immer gibt es dabei Obergrenzen für den Besitz, die man nicht überschreiten sollte. Sonst drohen hohe Strafen. So gibt es laut dem Sender ZDF beispielsweise in Malta ein Bußgeld von 100 Euro, wenn man mit mehr als den erlaubten sieben Gramm erwischt wird. Auch der deutsche Gesetzesentwurf enthält eine solche Höchstgrenze für den Besitz. Sie liegt bei 25 Gramm. (sp)