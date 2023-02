Butter einfrieren: Was muss man beim Einfrieren beachten?

Von: Teresa Knoll

Butter einfrieren: Wie es geht und was man dabei beachten muss © IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean Picture

Um Lebensmittel länger haltbar zu machen, friert man sie ein. Lesen Sie hier, ob das auch mit Butter funktioniert und was man dabei beachten sollte:

Ob gesalzen oder ungesalzen, mit Kräutern oder Knoblauch-Geschmack: Butter ist sicher eines der liebsten Lebensmittel der Deutschen, da es nicht nur auf dem Brot verwendet werden kann. Pro Kopf verzehren die Deutschen über sechs Kilogramm im Jahr von dem fetten Milchprodukt. Allerdings kann man Butter meist nur in größeren Klötzen kaufen. Was also tun, wenn man sie nicht verbrauchen kann, bevor sie ranzig wird?

HEIDELBERG24 verrät, ob man Butter einfrieren kann und wie lange sie dann haltbar bleibt.

Meist gibt es Butter in Packungen zu 250 Gramm zu kaufen. Für Menschen, die das Fett nur sehr langsam aufbrauchen oder in Haushalten mit wenig Personen kann das schnell mal zu viel werden. Es wäre allerdings schade, den leckeren Aufstrich ranzig werden zu lassen und dann wegschmeißen zu müssen. (resa)