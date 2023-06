Team Wallraff bei Burger King: Schockierende Entdeckungen – „Es braucht mehr Kontrolle“

Von: Nina Brugger

Man könnte meinen, die Zustände hätten sich seit der Reportage von „Team Wallraff“ über Burger King verändert. Die neue Reportage zeigt: Dem ist nicht so …

Kassel – Es war ein Riesen-Spektakel, als das „Team Wallraff“ im letzten Jahr für RTL ihre Undercover-Recherche über Fast-Food-Giganten Burger King im Fernsehen zeigten. Wieso? Weil die Sendung darstellte, dass die veganen Burger gar nicht so vegan sind. Burger King wurde daraufhin das „V-Label“ entzogen, die Fast-Food-Kette bezeichnete die Entdeckungen als Einzelfälle. Doch wie sich nun in der neuen Recherche zeigt, scheint es mehr System als Einzelfall zu sein.

Burger-King dreht den Spieß um – und überrascht RTL-Sender-Zentrale

Aber bevor die neue Folge überhaupt online gehen konnte, stattete Burger King RTL einen Besuch ab, so bild.de. Ein Mitarbeiter der Kette brachte in die Sender-Zentrale in Köln kostenlose vegane Burger mit und filmte das mit versteckter Kamera. Die Mitarbeiter vor Ort sehen im Video so aus, als würde es ihnen schmecken. „Saugeil“, betitelt einer von ihnen den Burger. „Weil RTL uns so regelmäßig besucht, dachten wir uns: Warum besuchen wir nicht einfach auch mal RTL?“, schreibt Burger King dazu.

Doch nun könnte die neue Reportage von „Team Wallraff“ diesen PR-Stunt trügen. Getestet wurden wieder verschiedene der Franchisepartner. Das Team von Günter Wallraff dokumentiert schon seit zehn Jahren in über 20 Burger King Filialen undercover. Dabei stießen sie vielfach auf Missstände. Auch in der neuen Recherche zeigen die Reporter schockierende Enthüllungen. Von abgelaufenen Lebensmitteln bis möglichen Verstößen gegen das Arbeitsschutzgesetz.

Burger King: Auf vegan und vegetarisch kein Verlass

Obwohl die veganen Produkte anfangs so gut ankamen und sogar eine komplett vegane Burger-King-Filiale eröffnet wurde, kommen nun immer öfter Enthüllungen zu den „plant based“-Burgern ans Licht – auch jetzt konnten die Wallraff-Reporter wieder Missstände beobachten: Während Burger King nach der letzten Reportage „plant based“-Produkte in separat gekennzeichneten Behälter aufbewahren wollte, so zeigt die Dokumentation nun etwas anderes: Mehrfach waren vegetarische Patties in Fleisch-Behältern gelegen, die später als vegane Burger verkauft wurden.

„Team Wallraff“-Reportage: Abgelaufene Lebensmittel bei Burger King

Bereits bei der letzten Sendung hatte Wallraff und sein Team Verstöße bezüglich abgelaufener Lebensmittel aufgedeckt. Dieses mal wieder ähnlich: So wurden in der Berliner Burger-King-Filiale Lebensmittel mit abgelaufener Haltezeit nicht entsorgt, sondern mit neuem Haltezeiten-Ettiket ausgezeichnet. Brötchen, die eigentlich seit dem Vormittag abgelaufen waren, wurden nachmittags weiterhin serviert, teilweise sollen sogar unverkaufte Burger in ihre Bestandteile zerlegt und wiederverwendet worden sein.

Der Franchisenehmer „Schlossburger GmbH“ äußerten sich gegenüber RTL in einer Stellungnahme: „Wir verlangen von unseren Restaurant-Teams die Einhaltung der hohen Burger King Standards, die deutlich über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. Eine Umetikettierung, Umverpackung oder eine Haltezeitverlängerung verstößt ganz klar gegen die Standards und ist nicht tolerierbar. So müssen die Haltezeiten der Lebensmittel regelmäßig überprüft und bei Überschreiten die Lebensmittel ordnungsgemäß entsorgt werden.“

„Team Wallraff“ ist zum vierten Mal ist in Burger-King-Filialen unterwegs (Symbolfoto) © Klaudia Radecka/Imago

Verstößt Burger King gegen das Arbeitsschutzgesetz?

Neben den Missständen bei den Lebensmitteln dokumentiert „Team Wallraff“, dass bei einem Franchisenehmer aus Dachau vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Osteuropa und Nordafrika beschäftigt sind. Diese mietet der Franchisenehmer selbst in Hotels ein und zieht die Hotelkosten von dem Lohn der Beschäftigten ab. Teilweise sprechen die Mitarbeitenden kein fließendes Deutsch und kennen ihre Rechte nicht. Daher befürchtet das Wallraff-Team, die Mitarbeitenden könnten in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten.

Darüber hinaus gibt es den Verdacht, Burger King habe im großen Stil gegen das Arbeitsrecht verstoßen. Laut stern.de können die Wallraff-Reporter durch einen Informanten einen Blick in das Personal-Planungssystem von der Burger King Deutschland GmbH werfen. Laut der Auswertung soll es zu über 70.000 Rechtsverletzungen innerhalb von sieben Monaten gekommen sein – darunter: Verstöße gegen Ruhezeiten, Jugendschutz, Mindestlohn.

Wallraff über Burger King: „Es braucht mehr Kontrollen“

Günter Wallraff fordert nach den erneuten Recherchen, so ntv.de: „Burger King ist ein international agierender Fast-Food-Riese, der Kunden täuscht. Politik und Behörden sind gefordert: Es braucht mehr Kontrollen, um einerseits die Kunden zu schützen, andererseits aber auch die Arbeitnehmer vor eklatanter Ausbeutung am Arbeitsplatz.“