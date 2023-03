Änderung der Bezahlung bei Burger King – was Kunden jetzt wissen müssen

Von: Raffaela Maas

Burger King hat eine neue Zahlmethode eingeführt. Eine Sprecherin des Fast-Food-Unternehmens erklärte nun, was es damit auf sich hat und worauf Kunden künftig achten sollen.

Hamburg – Wer an Fast Food denkt, dem kommen McDonald’s und Burger King wohl relativ schnell in den Sinn. Allein in Deutschland beläuft sich die Zahl der Filialen der beliebten Fast-Food-Kette Burger King auf über 700. Nun gibt es eine Neuerung, die den Bezahlvorgang in bestimmten Filialen des Schnellrestaurants künftig betreffen wird.

Bislang gab es für Kunden der Fast-Food-Kette die Auswahlmöglichkeit zwischen Barzahlung oder dem Bezahlen mit EC-Karte. Nach der Bestellung am Terminal erfolgt die Barzahlung bei Abholung des Essens an der Kasse. Die Kartenzahlung findet direkt nach dem Bestellen am jeweiligen Terminal statt. Von nun an gibt es eine neue Zahlmöglichkeit: „per Scan bezahlen“.

Burger King führt neue Zahlmöglichkeit ein: So funktioniert sie

Die neue Auswahlmöglichkeit wird aktuell in ausgewählten Pilot-Restaurants angeboten. Dabei wird es Kunden ermöglicht, mithilfe eines QR-Codes, ähnlich wie bei Zahlung mit EC-Karte, direkt an den Terminals zu zahlen. Laut einer Sprecherin von Burger King wird diese Bezahlmethode bei immer mehr Menschen in Deutschland beliebter.

Die Sprecherin verdeutlichte gegenüber derwesten.de, wie genau die neue Bezahlmethode funktioniert. Wenn sich Kunden für die Zahlung via QR-Code entschieden, müssten sie im nächsten Schritt den gewünschten Zahlungsdienstleister auswählen, erklärte sie. Dann werde in der App des ausgewählten Zahlungsdienstleisters ein QR-Code generiert, welcher anschließend am Terminal einscannt werden soll.

Viele Fast-Food-Restaurants bieten den Bestellvorgang am Automaten in der Filiale an. Bei Burger King gibt es jetzt eine Neuerung. (Symbolbild) © IMAGO/mix1press

Zur Auswahl stehende Zahlungsdienstleister sind Paypal, Bluecode, BK Pay, Alipay, WeChat Pay und Klarna. Laut chip.de können auch über Google Pay oder Apple Pay Zahlungen an den Terminals der Fast-Food-Restaurants getätigt werden. Sobald die Bezahlung bestätigt wird, erhält der Kunde einen Kassenbon, der für die Abholung der Produkte am Schalter benötigt wird.

Bezahlung per QR-Code bei Burger King: Probelauf verlief positiv

Die Einführung der neuen Zahlmethode sollte für einzelne Kunden keine große Überraschung sein, denn sie wurde im vergangenen Jahr bereits in ausgewählten Restaurants getestet. Offenbar verlief der Test zur Zufriedenheit von Burger King. Von nun an werde die Bezahlung „per Scan“ in immer mehr Filialen des Fast-Food-Giganten ausgeweitet.

Doch dies ist nicht die einzige Änderung bei Burger King. Auch auf eine weitere Neuerung können sich die Kunden bereit machen. Nachdem zuletzt die erste vegane Burger King Filiale den Kurs wechseln musste und nach acht Monaten wieder Fleisch anbietet, gibt es nun wieder eine positive Meldung für vegane Kunden. Sie werden sich wohl besonders über die baldigen Ergänzungen im Menü freuen.

Burger-King-Sprecherin kündigt neue vegane Optionen an

Wie die Sprecherin der Fast-Food-Kette ankündigt, wird es in Zukunft wohl neue vegane Produkte geben. „Wir freuen uns, dass unsere plant-based Produkte immer beliebter werden. Wir werden auch in diesem Jahr intensiv an spannenden Produktinnovationen arbeiten, um das plant-based-Sortiment weiter auszubauen“, verkündete sie laut derwesten.de. „Dafür werden wir auch neue Zutaten ausprobieren. Denn unser Ziel ist es, für jeden Geschmack das passende Produkt anzubieten“.

Konkurrent McDonald’s erntete zuletzt einen Shitstorm von veganen Fast-Food-Fans. Nachdem sich das Unternehmen von seinem veganen Angebot getrennt und eine neue Reihe an Produkten angekündigt hatte, hagelte es Kritik von verärgerten Usern. (rrm)