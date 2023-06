Verdi ruft TÜV-Beschäftigte zu Warnstreik auf – bundesweit Standorte betroffen

Verdi hat zu einem mehrtägigen TÜV-Warnstreik aufgerufen. Auftakt war am Donnerstag, 29. Juni. Die Streiks betreffen Autofahrer und Autofahrerinnen bundesweit.

Hamburg – Nicht nur Zugreisenden macht die Gewerkschaft Verdi mit drohenden Bahn-Streiks zum Sommerferienbeginn das Leben schwer. Nun trifft es auch die Autofahrer und Autofahrerinnen: „Macht euch bereit – wir streiken 4 Tage!“, heißt es auf den Websseiten der Arbeitnehmerorganisation an die Beschäftigten des TÜV Bundes. Termine für Hauptuntersuchungen und Führerscheinprüfungen für zahlreiche Kunden und Kundinnen sind gefährdet.

Verdi hat die Beschäftigten des Tüv von Donnerstag bis Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. © Bodo Marks/dpa

Streikaufruf von Verdi: Wo TÜV-Termine und Führerschein-Prüfungen ausfallen könnten

Die Tarifgemeinschaft TÜV Bund besteht aus den Betrieben TÜV Nord, TÜV Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mit etwa 7000 Tarifbeschäftigten in ganz Deutschland. Auftakt der ganztägigen, bis Dienstag (4. Juli) dauernden Streiks, war bereits am heutigen Donnerstag. Betroffen sind laut Verdi die Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und im Saarland. Bereits im April rief der TÜV Bund zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Die Forderung des TÜV BUND:

Erhöhung der Entgelte um 12 Prozent

Lohnerhöhungen rückwirkend zum 1. April 2023

bei einer Laufzeit von 12 Monaten

Führerschein-Prüfung und TÜV-Termine vom Streik betroffen: Das können Autofahrerinnen tun

Wie viele Beschäftigte tatsächlich die Arbeit niederlegen und wie groß die Auswirkungen sein werden, ist noch unklar. Doch durch den Ausstand bis Dienstag stehen auch Hauptuntersuchungen und Führerscheinprüfungen an den betroffenen Standorten auf der Kippe. Im Norden sind an den Standorten in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern Einschränkungen für Kunden im Service nicht ausgeschlossen.

Wir bemühen uns, für bereits geplante Prüfungen, Gutachten und Abnahmen zeitnah neue Termine zu finden.

Mehrtägiger Streik beim TÜV: Unklare Auswirkungen – vor Terminen besser nachfragen

„Wir können aktuell noch nicht absehen, welche Prüf-Standorte in den kommenden Tagen von dem Streik tatsächlich betroffen sein werden“, erklärte TÜV-Nord-Sprecher Sven Ulbrich dazu. Weiter erklärt er: „Wir bemühen uns, für bereits geplante Prüfungen, Gutachten und Abnahmen zeitnah neue Termine zu finden.“ Es sei ratsam, vor einem Termin bei der entsprechenden TÜV-Station nachzufragen, ob sie während der Streiktage überhaupt geöffnet hat. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis, wenn bis zum 4. Juli nicht immer alle Dienstleistungen und Services wie gewohnt erbracht werden können“, so Ulbricht.

Die Beschäftigten erwarten eine zeitnahe Wiederaufnahme der Verhandlungen und ein abschlussfähiges Angebot.

Verdi lehnt Schlichtungsangebot ab und fordert 12 Prozent mehr Entgelt

Die mehrtägigen Warnstreiks der Beschäftigten zielen darauf ab, den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. „Die Beschäftigten erwarten eine zeitnahe Wiederaufnahme der Verhandlungen und ein abschlussfähiges Angebot“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme. „Jetzt sind Prozente erforderlich, und zwar für 2023, keine Nullmonate und keine lange Laufzeit“, so Bremme in Hamburg. Verdi fordert eine Erhöhung des Entgelts um zwölf Prozent rückwirkend zum 1. April 2023, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Nach der Beschäftigtenbefragung nach der letzten Verhandlungsrunde am 30. Mai lehnten 69 Prozent der Verdi-Mitglieder und 64 Prozent der Nicht-Mitglieder das Verhandlungsergebnis ab. Auf die Aufforderung von ver.di, der Verhandlungskommission ein abschlussfähiges Angebot zukommen zu lassen, folgte arbeitgeberseitig eine Einladung, um über den Sinn einer Schlichtung zu sprechen. Das hat die Gewerkschaft abgelehnt.

