Brandschaden, Dekorieren, Renovieren: Wichtige Miet-Urteile rund um Weihnachten 2022

Von: Yannick Hanke

Rund um Weihnachten kann in Mietwohnungen so einiges schieflaufen. Wer haftet beispielsweise bei Feuerschäden durch echte Kerzen am Tannenbaum? Der Überblick.

Berlin – Weihnachten gilt gemeinhin als Fest der Besinnlichkeit. Familien, die mitunter über ganz Deutschland verteilt leben, kommen für ein paar schöne Tage beisammen. Dazu Geschenke auspacken, Filme schauen und Kartoffelsalat mit Würstchen essen. Also nur heile Welt? Nicht ganz, denn zu Weihnachten kann für Verbraucher auch so einiges gehörig schieflaufen.

Wer beispielsweise seinen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen schmückt, der sollte vor dem Anzünden immer einen vollen Wassereimer neben den Baum stellen. Dazu rät die Feuerwehr eindringlich. Wird Wasser erst im Falle eines Brands geholt, würde das zu lange dauern. Doch wer kommt im Ernstfall eigentlich für den Schaden auf?

Brand an Weihnachten 2022: Echte Kerzen am Tannenbaum können Feuer entfachen – wer kommt für den Brandschaden auf?

Es kann alles ganz schnell gehen: Schon eine einzelne Kerze kann den Weihnachtskranz oder den traditionsreichen Tannenbaum entzünden. Die Nadelgewächse können wie Brandbeschleuniger wirken, von ihnen springt das Feuer auf Geschenkpapier oder Kartons über. Vorhänge oder andere Stoffe werden entzündet, der Brand richtet einen großen Schaden an. Und dann?

Obacht bei echten Kerzen am Weihnachtsbaum. Schon eine einzelne kann einen Brand entfachen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Grundsätzlich ersetzt die Hausratsversicherung die beweglichen Dinge in der Wohnung. Da der Mieter für den Brand verantwortlich ist, müsste er auch den Gebäudeschaden regulieren. Oder aber seine Haftpflichtversicherung einschalten. So zumindest die allgemeine Annahme. In der Praxis verhält es sich jedoch anders. Denn zur Regulierung von Brandschäden muss die Gebäudeversicherung des Vermieters in Anspruch genommen werden. Das geht auf Urteile vom Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zurück.

Grobe Fahrlässigkeit bei Bränden an Weihnachten könnte Mieter in die Bredouille bringen

„Das gilt zumindest dann, wenn der Mieter den Schaden selbst verschuldet hat – also kein anderer wie etwa ein Besucher – und dem Mieter nur einfache Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist“, ordnet Rechtsanwältin Nicole Mutschke gegenüber bild.de ein. Stellt sich die Frage, wie grob fahrlässig zu definieren ist. Gemäß einem Urteil vom Landgericht Offenburg, liegt solch ein Verhalten vor, wenn beispielsweise Wunderkerzen direkt neben einem Weihnachtsbaum entzündet werden und dadurch ein Brand verursacht wird.

Doch müssen Wunderkerzen in der Wohnung nicht zwingend zum Vorwurf grober Fahrlässigkeit führen. So urteilte nämlich das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Fall, bei dem ein Au-pair-Mädchen für einen Fünfjährigen Wunderkerzen angezündet hatte. Mit diesen war der Junge zum Weihnachtsbaum gelaufen und hatte in der Folge einen großen Brandschaden verursacht. Doch sah das Gericht hier weder eine schwere Verletzung der Sorgfaltspflicht, noch eine grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Weihnachten 2022: Darf das Treppenhaus festlich geschmückt werden?

Zu Weihnachten stellen sich Mieter aber auch die Frage, ob das Treppenhaus, das sich in der Regel mit anderen Parteien geteilt wird, dekoriert werden darf. Im Grunde kommt es darauf ein, wie weit oder groß der eigene Gestaltungswille ausgeprägt ist. Wer einen bunten Adventskranz an die eigene Wohnungstür hängen will, dem sind keine Grenzen gesetzt. Das hatte bereits das Landgericht Düsseldorf bestätigt.

Anders verhält es sich, wenn Mieter das ganze Treppenhaus quasi in ein Weihnachts-Wunderland verwandeln wollen. Das müssen nämlich weder Nachbarn noch der Vermieter tolerieren. Ähnlich ist es auch bei Duft-Sprays. Diese dürfen nicht im gesamten Haus versprüht werden. Schließlich werde das Zusammenleben der Hausbewohner dadurch beeinträchtigt, wie es in einem Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf heißt.

Weihnachten für viele Menschen ohne Lichterketten nicht vorstellbar – dürfen Nachbarn oder Vermieter sich beschweren?

Viele Menschen verbinden mit Weihnachten natürlich auch das kunstvolle Anbringen von LED-Lichterketten. Das ist grundsätzlich auch erlaubt. Laut einem Urteil vom Landgericht Berlin sei es nämlich weitverbreitete Sitte, in der Weihnachtszeit Fenster und Balkone mit elektrischer Beleuchtung zu schmücken. Das würde dem vertragsmäßigen Gebrauch einer Mietwohnung entsprechen. Zudem darf ein Vermieter auch nicht die Demontage einer Lichterkette verlangen, weil der ästhetische Gesamteindruck des Hauses dadurch gestört sei. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Eschweiler hervor.

Weihnachtsschmuck und entsprechende Lichter stellen kein Problem dar, wenn sie sicher und richtig installiert sind und die Hausfassade durch sie nicht beschädigt wird. Doch sollten Nachbarn durch diese Deko-Elemente nicht übermäßig gestört werden. Bei flackernden oder ständig blinkenden Lichterketten könnte das natürlich der Fall sein. Werden Sie selbst von solchen Lichtern gestört, können sie von ihren Nachbarn verlangen, dass die Lichter um 22:00 Uhr ausgehen.

Renovieren in der Vorweihnachtszeit: Was muss der Mieter an Weihnachten 2022 über sich ergehen lassen?

Manch ein Vermieter macht sich nicht allzu viel aus Weihnachten und nutzt die Zeit lieber dazu, um in der vermieteten Wohnung renovieren zu lassen. Grundsätzlich dürfen Vermieter auch Modernisierungsmaßnahmen in einer vermieteten Wohnung durchführen. Doch sehen Richter für Mieter auch ein Recht auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

„So hat das Amtsgericht Köln entschieden, dass ein Mieter den Einbau einer Heizung kurz vor Weihnachten nicht dulden muss. Der von Vermieter angekündigte Einbau hätte bis zum 22. Dezember gedauert“, heißt es in diesem Kontext von Rechtsanwältin Nicole Mutschke. Das Gericht meinte nämlich, dass der Schmutz, der dabei entsteht, dem Mieter in der Vorweihnachtszeit ohne zwingenden Grund nicht zumutbar sei.