Blöd für Verbraucher: Intelligente Stromzähler senken Verbrauch kaum

Von: Johannes Nuß

© IMAGO/Fotostand/Archiv

Eigentlich sollen intelligente Stromzähler den Verbrauch senken, was aber selten der Fall ist. Wissenschaftler fordern Zuschüsse aus Steuermitteln für Smart Meter.

Berlin – Nach dem Willen der Bundesregierung sollen intelligente Stromzähler für Verbraucher in Deutschland spätestens ab 2032 Pflicht werden. Das hat das Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin entschieden. Doch, die intelligenten Stromzähler – auch Smart Meter genannt – sind zum einen teuer und ihre Energieeffizienz umstritten. Denn selten werden die hohen Kosten durch niedrigeren Stromverbrauch wieder ausgeglichen. Auch bei Stromanbietern gelten die intelligenten Stromzähler als umstritten.

Dass die Smart Meter in vielen Fällen unwirtschaftlich sind, hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin in einer Untersuchung herausgefunden. Dafür wurden die Verbrauchsdaten von insgesamt 1600 Haushalten ausgewertet. Als Konsequenz fordern die Wissenschaftler nun, dass ein Teil der Kosten für die Smart Meter beziehungsweise intelligenten Stromzähler aus Steuermitteln finanziert werden sollen.

Denn eigentlich waren die intelligenten Stromzähler dafür gedacht, den Verbrauch deutlich zu reduzieren. Auch sollen sie einen wichtigen Teil zur Energiewende beitragen, in dem durch die digitale Erfassung der Daten die Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen mit dem Verbrauch der privaten Haushalte verknüpft wird. Dies ist wichtig, da beispielsweise der Stromverbrauch für E-Autos und Wärmepumpen auf erneuerbaren Quellen basieren soll.

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gGmbH ist ein gemeinnütziges und unabhängiges Umweltforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Seit 2005 vergleicht und bewertet das IÖW in einem Ranking die Nachhaltigkeitsberichte von deutschen Unternehmen. Das Institut wird in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) geführt; Gesellschafter sind rund 40 private Förderer sowie ein Trägerverein. (Quelle: Wikipedia)

Zwar könnte durch den Einbau von intelligenten Stromzählern beziehungsweise Smart Metern der Stromverbrauch in den Haushalten besser gemessen werden, berichtet das Vergleichsportal verivox. Da die Zähler aber ebenfalls Strom verbrauchen – etwa für das Sammeln der Daten – führten sie aber nicht immer automatisch zu einem niedrigeren Stromverbrauch.

Denn wie aus der Untersuchung des IÖW nun hervorgeht, bleibt eine verifizierbare Einsparung beim Strom aus. Wie das Portal verivox berichtet, geht aus den Daten hervor, dass etwa ein Drittel der Haushalte den gleichen Stromverbrauch wie vor dem Einbau der intelligenten Stromzähler hat. Zwar reduzierte sich der Stromverbrauch bei einem weiteren Drittel im Schnitt um 22 Prozent, gleichzeitig stieg aber auch der Stromverbrauch bei dem letzten Drittel um 20 Prozent. Unterm Strich bleibt also kaum Einsparung.

Die Forscher fordern nun die steuerlichen Zuschüsse, da durch den Einbau der Smart Meter die jährlichen Grundkosten steigen können. Geregelt wird dies je Stromanbieter in den jeweiligen Tarifen. Auch die geringe Einsparung von Strom führt nun zu der Forderung der Wissenschaftler.