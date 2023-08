Bitterer Irrglaube: Auf welches Logo Sie beim Einkauf im Supermarkt nicht reinfallen sollten

Von: Sandra Sporer

Immer mehr Menschen achten darauf, wie nachhaltig die Produkte sind, die sie kaufen. Oft sind diese jedoch gar nicht so grün, wie angepriesen.

Frankfurt – Das neue Zauberwort heißt klimaneutral. Immer mehr Unternehmen schreiben sich das auf die Fahne – und werben bei ihren Produkten damit –, dass sie klimaneutral sind und so dem Klimawandel entgegenwirken. Allerdings ist der Begriff nicht geschützt und so kann im Grunde jedes Unternehmen seine Produkte als klimaneutral bewerben, ohne dafür spezifische Vorgaben erfüllen zu müssen. Das macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern schwer, zu erkennen, wie nachhaltig diese Produkte wirklich sind.

Der Begriff klimaneutral ist nicht klar definiert. Das macht es schwer einzuschätzen, wie nachhaltig Produkte mit einem solchen Logo wirklich sind. © Gottfried Czepluch/IMAGO

Klimaneutral-Logo suggeriert oft mehr Nachhaltigkeit, als tatsächlich vorhanden

„Insbesondere tierische Produkte verursachen relativ viele Treibhausgase, also ein Vielfaches von pflanzlichen Produkten“, erklärt Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg in der ZDF-Sendung wiso. Werden solche Produkte als klimaneutral beworben, erwecke das jedoch den Anschein, dass sie nachhaltig und gut fürs Klima sind. Aber: „Das ist faktisch nicht der Fall“, so Fischer.

Klimaneutral-Logo hat geringe Aussagekraft Auf immer mehr Produkten findet man Logos mit der Aufschrift „klimaneutral“. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein geschütztes Siegel, bei dem die Hersteller gewisse Auflagen erfüllen müssen, um ihre Produkte damit bewerben zu dürfen. So ist das Logo sowohl auf Produkten zu finden, bei denen bereits bei der Produktion darauf geachtet wird, Emissionen weitestgehend zu minimieren, als auch auf solchen, bei denen der Hersteller lediglich Maßnahmen ergreift, um den CO2-Ausstoß beispielsweise durch Aufforstung auszugleichen.

In der Sendung wird auch darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung keinesfalls ein Garant dafür ist, dass ein Produkt nachhaltig produziert wurde. Vielfach weist die Bezeichnung nur darauf hin, dass ein Konzern seinen CO2-Ausstoß durch das Pflanzen von Bäumen ausgleicht. Das geschieht jedoch „oft in Monokultur und mit fragwürdigen Folgen für die Umwelt und die Bevölkerung dort“, heißt es in dem wiso-Beitrag. Auch ist nicht klar, ob nur die Emissionen der Produktion oder auch von Versand und Rohstoffbeschaffung ausgeglichen werden.

Verbraucher müssen genau hinschauen, um nicht auf falsche Versprechen hereinzufallen

Momentan profitieren vor allem die Hersteller von einem Klimaneutral-Logo auf ihren Produkten. Sie können den Verbraucherinnen und Verbrauchern damit signalisieren, eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen, und dabei selbst festlegen, wie sie den Begriff definieren. Und das lohnt sich, denn wie eine Umfrage des Portals Utopia.de, an der 4000 seiner Leserinnen und Leser teilnahmen, herausfand, sind 85 Prozent bereit, mehr für klimaneutrale Produkte zu zahlen.

„Solange es keinen rechtlichen Rahmen für die Verwendung des Begriffs „klimaneutral“ gibt, bleibt uns Verbrauchern erst einmal nichts anderes übrig, als ganz genau hinzuschauen“, lautet das Fazit von Utopia. Eine große Hilfe bei der Wahl nachhaltiger Produkte können entsprechende Siegel sein – sofern man einen Überblick hat, wofür die verschiedenen Siegel genau stehen.

Und auch bei als „Bio“ deklarierten Produkten sollte man genauer hinschauen, denn hier wird teils ebenfalls getrickst. Eine Expertin bezeichnet das Bio-Siegel sogar als „Verarsche“. (sp)