Bis zu drei Monate Wartezeit – Wo Finanzämter am längsten für die Steuererklärung brauchen

Von: Bona Hyun

Starke Verzögerung: Verbraucher in einigen Regionen warten bis zu drei Monate auf die Bearbeitung ihrer Steuererklärung. © STPP/imago (Symbolbild)

Die Bearbeitungszeit für Steuererklärungen könnte sich 2023 stark verzögern. In einigen Regionen betrug die Wartezeit 2022 bis zu drei Monaten.

Berlin – Die Finanzämter stoßen an ihre Belastungsgrenze: Für Verbraucher in einigen Regionen kann sich die Wartezeit bis zur Bearbeitungszeit der Steuererklärungen dramatisch verzögern. Laut Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Florian Köbler, ist dies nur ein Vorgeschmack auf das gerade begonnene Jahr. „Schon jetzt stapeln sich in den Finanzämtern bis zu 50 Prozent mehr Erklärungen als zum Vorjahreszeitpunkt“, sagte Köbler der Welt am Sonntag. Auch das Bundesfinanzministerium rechnet laut der Welt am Sonntag mit weiteren Verzögerungen und steigenden Bearbeitungszeiten für 2023.

„Vorgeschmack auf 2023“: Finanzämter leiden derzeit unter starkem Bearbeitungsstau

Ursache für die verzögerte Bearbeitungszeit der Steuererklärung sind aus Köblers Sicht die 36 Millionen Grundsteuererklärungen, die zusätzlich von den Ämtern bearbeitet werden müssten und die Steuerverwaltung belasteten. Zudem rechnet Köbler mit mehr Einkommenssteuererklärungen, da Hilfszahlungen aus den Entlastungspaketen versteuert werden müssten.

Auch wenn sich viele Verbraucher vor der Steuererklärung, wozu auch Rentner ab 2023 verpflichtet sind, am liebsten drücken wollen, kann sich der Aufwand für die finanzielle Auskunft lohnen. Denn mit einigen Tricks lassen sich hunderte von Euro mithilfe der Steuererklärung zurückholen. Zudem wissen viele Steuerpflichtige nicht, dass sich bei der Steuererklärung auch Nebenkosten absetzen lassen. Im Rahmen der Inflationsprämie freuten sich viele Bürger auf die Auszahlung von steuerfreien 3000 Euro. Doch noch gibt es kein Anrecht auf eine solche Zahlung für Arbeitnehmende in Deutschland.

Bis zu drei Monaten Wartezeit: Bürger in Bremen warten am längsten auf Steuererklärung

Erstmals seit 2018 ist die Bearbeitungszeit für Steuererkläerungen gestiegen, berichtet die Tagesschau. Im vergangenen Jahr betrug die Dauer durchschnittlich 54 Tage bis zur Erstellung eines Steuerbescheids. Das sind fünf Tage mehr als noch im Jahr 2021, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf eine Auswertung des Online-Steuerportals Lohnsteuer Kompakt berichtet.

In Bremen hätten die Bürgerinnen und Bürger durchschnittlich 82 Tage warten müssen. Bremen hat laut Buten un Binnen demnach im Ländervergleich die längste Bearbeitungszeit in Anspruch genommen: 82,1 Tage müssten Steuerpflichtige auf eine mögliche Erstattung im Jahr 2022 warten, heißt es. Am schnellsten arbeitete im vergangenen Jahr laut dem Bericht des Steuerportals die Berliner Finanzverwaltung. Hier seien im Schnitt 46 Tage bis zum Bescheid vergangen, im Hamburg seien es 47 Tage gewesen. Grundlage der Datenerhebung seien mehr als 400.000 Steuererklärungen. 479 Finanzämter seien berücksichtigt worden, wobei pro Finanzamt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht wurden.