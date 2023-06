Bis zu 37 Grad – Hitzewarnung in Baden-Württemberg

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Der Juni wird nochmal heiß. Gefährdete Gruppen sollten sich auf eine Hitzewarnung einstellen, denn Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu 37 Grad. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Hitzewarnung in Baden-Württemberg – bis zu 37 Grad im Juni 2023

Nach einem nasskalten Frühling schlägt nun der Sommer voll ein. Mit viel Sonne und bei teilweise 30 Grad startete der Juni in Baden-Württemberg bereits. Und genauso geht es gerade weiter. 37 Grad prognostizieren Wetter-Modelle jetzt. Bei solchen Temperaturen denkt so mancher vielleicht an Abkühlung im Freibad. Jedoch sollte man die Hitze nicht unterschätzen, denn schnell kann sie gefährlich werden.

HEIDELBERG24 verrät, wann Wetter-Experten vor bis zu 37 Grad Hitze in Baden-Württemberg warnen.

Anfang Juni rollt die erste Hitzewelle 2023 über Baden-Württemberg. Und nun, da sie in Bewegung ist, hört sie erst einmal nicht auf. So soll es auch in der dritten Juniwoche heiß werden – und dann sogar noch ein bisschen heißer. (paw)