Bis zu 35 Grad: Anfang Juli kehrt die Hitze nach Baden-Württemberg zurück

Von: Pauline Wyderka

Mit verregnetem Wetter startet der Juli in Baden-Württemberg. Und so bleibt es zunächst – bevor das Wetter umschwingt und die nächste Hitzewelle heranrollt. Lesen Sie hier mehr:

Der Sommer 2023 gibt uns keine Pause. So rutscht das Wetter in Baden-Württemberg zum Monatswechsel von der Hitzewelle ins Unwetter mit Starkregen und Hagel. Nachdem der Juli zunächst genauso ungemütlich startet, kündigt sich auch schon wieder die nächste Hitzewelle an.

SÜDWEST24 verrät, wann Anfang Juli die nächste Hitzewelle mit 35 Grad über Baden-Württemberg hinwegrollt.

Doch bevor es so weit ist, bringt der Juli noch einmal vergleichsweise kühle, verregnete Tage mit sich. Das regnerische Wetter könnte sogar mit den Waldbränden in Kanada zu tun haben. Die eine gigantische Rauchwolke über das Meer nach Baden-Württemberg verweht wurde, soll laut Experten sogar eine Auswirkung auf das Wetter hier haben. (paw)